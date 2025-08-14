Morte nel parcheggio: la lunga attesa della famiglia 

È passato un anno dalla tragica fine di Giuseppe Mannoni e non è stata ancora messa la parola fine alle indagini sulla morte del giovane (28 anni) di Thiesi. Non solo, non esiste una ricostruzione chiara e attendibile di quanto avvenuto la notte del 26 agosto di un anno fa in un parcheggio di Baia Sardinia. Giuseppe Mannoni si presentò nel Pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia e quindi rientrò a Thiesi. Venne trovato, ormai in coma, nel suo letto e trasferito d’urgenza a Nuoro, dove cessò di vivere il 3 settembre. Non è stato ancora chiarito neanche se le cure prestate a Olbia, prima del rientro a Thiesi, furono adeguate (sono indagati diversi sanitari). Una situazione di incertezza su tutta la linea. Il personaggio principale della vicenda è un giovane turista tedesco, Arthur Shendric, indagato per omicidio preterintenzionale. Shendric avrebbe spinto Mannoni facendogli perdere l’equilibrio; la vittima, cadendo, avrebbe battuto violentemente il capo. Il problema è che le ferite alla testa sarebbero incompatibili con le conseguenze, per quanto devastanti, di un unico impatto con il terreno. L’avvocato Sergio Milia, legale della famiglia Mannoni insieme al collega Nicola Satta, dice: «Attendiamo ancora di conoscere l’esito delle indagini, di sicuro non abbiamo una ricostruzione esauriente di quanto avvenuto un anno fa».

