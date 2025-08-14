VaiOnline
Thiesi.
15 agosto 2025 alle 00:46

Morte nel parcheggio: la lunga attesa della famiglia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È passato un anno dalla tragica fine di Giuseppe Mannoni e non è stata ancora messa la parola fine alle indagini sulla morte del giovane (28 anni) di Thiesi. Non solo, non esiste una ricostruzione chiara e attendibile di quanto avvenuto la notte del 26 agosto di un anno fa in un parcheggio di Baia Sardinia. Giuseppe Mannoni si presentò nel Pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia e quindi rientrò a Thiesi. Venne trovato, ormai in coma, nel suo letto e trasferito d’urgenza a Nuoro, dove cessò di vivere il 3 settembre. Non è stato ancora chiarito neanche se le cure prestate a Olbia, prima del rientro a Thiesi, furono adeguate (sono indagati diversi sanitari). Una situazione di incertezza su tutta la linea. Il personaggio principale della vicenda è un giovane turista tedesco, Arthur Shendric, indagato per omicidio preterintenzionale. Shendric avrebbe spinto Mannoni facendogli perdere l’equilibrio; la vittima, cadendo, avrebbe battuto violentemente il capo. Il problema è che le ferite alla testa sarebbero incompatibili con le conseguenze, per quanto devastanti, di un unico impatto con il terreno. L’avvocato Sergio Milia, legale della famiglia Mannoni insieme al collega Nicola Satta, dice: «Attendiamo ancora di conoscere l’esito delle indagini, di sicuro non abbiamo una ricostruzione esauriente di quanto avvenuto un anno fa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  