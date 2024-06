Morte in viale Elmas, una condanna a 4 anni 

C’è un solo colpevole per la caduta fatale di Mario Mulas, l’imprenditore 75enne precipitato da una finestra mentre cercava di scappare dall’appartamento al primo piano nel quale era stato rinchiuso durante una rapina. Si tratta della cagliaritana Ilaria Gaviano, 39anni, condannata a 4 anni di carcere dal giudice del Tribunale Giorgio Altieri. È stata riconosciuta responsabile di rapina, morte come conseguenza di altro reato e utilizzo delle carte di credito. Assolto, invece, il rumeno Ciprian Baiceanu, 46 anni, tornato ieri in libertà dopo otto mesi di carcere.

La sentenza

Il processo si è chiuso ieri mattina dopo la scelta del rito abbreviato da parte dei difensori dei due imputati. Il giudice ha accolto solo in parte la richiesta della pm Rita Cariello che, dopo la richiesta di giudizio immediato, aveva sollecitato per entrambi la condanna: 4 anni per la donna e 5 anni e 4 mesi per il suo presunto complice (che lei stessa aveva tirato in ballo). Ma il Tribunale ha ritenuto che Ciprian Baiceanu non c’entri nulla con la tragedia avvenuta l’8 ottobre dello scorso anno, assolvendolo per non aver commesso il fatto. Soddisfatto l’avvocato Amat, difensore del 46enne. «Sin dal principio», commenta, «avevo sostenuto che il mio assistito fosse estraneo ai fatti». Riconosciuta di tutti i reati, invece, la 39enne dovrà anche rifondere subito, con 20mila euro, ciascuno dei familiari della vittima costituiti parte civile con l’avvocato Luca Sannio: per lei, oltre ai 4 anni di reclusione, è stata applicata anche una provvisionale complessiva di 100mila euro. Parzialmente soddisfatto anche il legale di Gaviano, Carlo Demurtas: «Sono state riconosciute le attenuanti che avevamo richiesto», svela il legale, «che ci permetteranno di accedere, come previsto dalla riforma Cartabia, ad una pena sostitutiva. In ogni caso attendiamo di leggere le motivazioni per valutare l’appello». In caso di condanna definitiva, per la giovane potrebbero scattare così gli arresti domiciliari. Baiceanu, invece, è stato scarcerato ieri dopo 7 mesi trascorsi in cella.

La vicenda

La coppia era stata arrestata dagli agenti della Squadra Mobile pochi giorni dopo la tragedia che si era consumata nel piazzale dell’azienda di viale Elmas che Mario Mulas gestiva con i figli. La svolta era arrivata due giorni dopo la scoperta del corpo senza vita dell’imprenditore, quando la polizia aveva trovato a Is Mirrionis il furgone portato via dall’azienda. Stando alla ricostruzione dell’accusa, il 75enne sarebbe stato rinchiuso in una stanza del suo appartamento, situato proprio sopra l’azienda di famiglia, per poi essere ripulito di soldi, bancomat, del furgone e di altre attrezzature. L’anziano sarebbe poi precipitato nel tentativo di passare da una stanza all’altra dalla finestra.

