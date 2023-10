Morte in viale Elmas: coppia in cella 

Avrebbero rapinato Mario Mulas sabato notte, chiudendolo poi a chiave in una stanza dell’appartamento al primo piano, sopra l’azienda di famiglia: la Quemme srl di viale Elmas. Poi sarebbero fuggiti con uno dei suoi furgoni, carico di merce rubata, portando via anche il telefono all’anziano imprenditore. Il 75enne, nel tentativo di chiedere aiuto o provando a saltare da una finestra all’altra per liberarsi, avrebbe perso l’equilibrio, facendo un volo di circa 6 metri. Una caduta che gli è stata fatale. È questa la ricostruzione che ha fatto finire in carcere, con l’ipotesi di rapina, la cagliaritana Ilaria Gaviano, 39 anni, e il rumeno Ciprian Baicenau, 46, finiti in cella al termine delle indagini della Squadra Mobile del la Questura e della pm Rita Cariello che hanno lavorato incessantemente per giorni a trovare le risposte di quello che pareva un vero e proprio giallo.

Gli interrogatori

Trasferiti nel carcere di Uta, in attesa della convalida da parte del giudice, Gaviano e Baicenau sono stati interrogati ieri per oltre sei ore dalla pm titolare del fascicolo. Con loro c’erano i difensori di fiducia Carlo Demurtas e Massimo Bitti. Entrambi gli indagati hanno risposto alle domande degli inquirenti, rigettando qualsiasi ipotesi di aver avuto un ruolo nella morte dell’anziano. Per il momento, dunque, l’accusa rimane quella di rapina aggravata.

Slittano gli esami

La svolta nelle indagini era nell’aria, da quando martedì pomeriggio la polizia aveva trovato a Sant’Elia il furgone rubato via dall’azienda. Poche ore dopo gli investigatori hanno dato un nome ai sospettati, finendo col fermarli durante la notte. Ieri mattina era in programma il conferimento dell’incarico per gli accertamenti tecnici irripetibili sui reperti prelevati dalla Scientifica nella casa di viale Elmas, ma la pm Cariello ha deciso di rimandare così da consentire anche agli avvocati degli indagati di nominare i rispettivi esperti.

La seconda autopsia

Ma ieri la titolare dell’inchiesta, aperta subito dopo la scoperta del corpo dell’imprenditore, ha anche deciso di non riconsegnare la salma del 75enne ai familiari (che si sono affidati all’avvocato Luca Sannio per seguire le indagini). La Procura ha disposto un ulteriore esame autoptico per verificare alcuni elementi emersi durante il primo accertamento: in particolare, sul corpo e sulle mani della vittima, sarebbero presenti delle lesioni compatibili con una difesa da un’aggressione. Elementi su cui sarebbe stato chiesto un ulteriore approfondimento dagli inquirenti.

L’indagine prosegue

Ma dopo l’interrogatorio-fiume di ieri l’indagine prosegue per capire se vi siano altre persone coinvolte. Nel frattempo, già dalle prossime ore, i due fermati compariranno davanti al giudice Luca Melis per la convalida degli atti. La Procura, inoltre, attende gli esami tossicologici per capire se l’imprenditore sia stato sedato o se avesse in corpo qualche sostanza che abbia potuto influito sull’equilibrio quando si sarebbe poi affacciato alla finestra per chiedere aiuto.

