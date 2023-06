Morte in solitudine di uno scrittore 

A lanciare l’allarme è stato il fratello che vive nel Nord Italia e non riusciva a contattarlo da troppi giorni. Così quando ieri mattina gli agenti del commissariato di polizia sono riusciti, con l’aiuto dei Vigili del fuoco, a entrare nell’appartamento, hanno fatto la macabra scoperta: per terra nella camera da letto, c’era il corpo di Fabrizio Marongiu, 50 anni, ex vigile urbano diventato scrittore. Nelle altre stanze uno strano disordine. Una vicenda che si è tinta subito di giallo. Sono scattati gli accertamenti necessari, col magistrato della Procura di Cagliari che ha deciso di far intervenire il medico legale anche perché la morte risaliva ad almeno una settimana prima.

L’indagine

Nel pomeriggio nell’abitazione a tre piani di via Sant’Antonio, è arrivato il professor Roberto Demontis dall’Istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato. Con lui, alcuni componenti della sua equipe, il dirigente della Squadra mobile Fabrizio Mustaro e il sostituto Commissario di Quartu Gianni Noto. Un accurato sopralluogo e l’esame del cadavere hanno fatto cadere ogni dubbio sulla causa della morte: il decesso di Marongiu, che dopo aver lasciato i vigili urbani lavorava nel settore Cultura del Comune da dove negli ultimi tempi era assente per malattia, è morto per cause naturale. Sul corpo nessun segno di violenza. La casa era regolarmente chiusa, nessuna infrazione insomma. L’uomo potrebbe essere rimasto vittima di un malore, cadendo dal letto prima di morire sul pavimento della camera da letto.Una fine in solitudine, senza che nessuno dei vicini si sia accorto di nulla nonostante la morte dell’uomo sarebbe avvenuta non meno di una settimana fa a guidare dalle condizioni del cadavere. La salma è stata restituita alla famiglia per in funerali.

Scrittore per passione

La notizia della morte di Fabrizio Marongiu ha suscitato grande cordoglio in città. Alcuni anni fa, lasciata la Polizia locale, era stato trasferito nel settore cultura del Comune. Originario di Sedilo, leggeva e scriveva molto. Aveva pubblicato il libro “L'Ultima truffa”, sotto forma di brevi storie in prosa dando voce a personaggi con finali a sorpresa, spesso fantastici o horror. «La mia passione - aveva detto anni fa in un’intervista all’Unione Sarda - ha radici lontane, fin da quando studiavo al liceo prima e all'università poi ho iniziato a leggere tanto. Quando sono diventato vigile, nel 2000, ho iniziato a scrivere, prima poesie, poi racconti».

Ieri anche il sindaco Graziano Milia ha voluto ricordarlo con parole di cordoglio per il suo impegno nell’amministrazione comunale.

