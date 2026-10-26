Morte in ospedale: tre indagati 

Una barella traballante, le spondine legate con le garze e un foglio che avvisava: «rotta». Una lettino con le ruote che, nonostante tutto, forse proprio a causa della cronica emergenza e carenza di ausili, sarebbe stato utilizzato per trasferire una paziente dal Pronto soccorso del San Francesco di Nuoro al reparto di Nefrologia dell’ospedale. Qui, in assenza di posti letto disponibili, è stata sistemata in un corridoio e lasciata su quella barella traballante. Poi la caduta, la frattura del femore e, successivamente, la morte. È la drammatica sequenza del 25 giugno 2025 al centro di un’indagine della Procura di Nuoro in seguito all’esposto presentato dai familiari di Gonaria Carta, assistiti dall’avvocato Marco Basolu. Per quella vicenda sono indagati in tre: un medico, un infermiere e un oss.

Le perizie

Per fare luce sull’accaduto, su richiesta del sostituto procuratore Riccardo Belfiori, la gip Alessandra Ponti ha disposto un incidente probatorio che dovrà chiarire degli aspetti fondamentali: le effettive condizioni e la funzionalità della barella usata per il trasporto della donna e le modalità di assistenza garantite alla paziente, la loro tempestività e adeguatezza. Per gli accertamenti sono stati nominati il medico legale Roberto Demontis e l’ingegnere Stefano Ferrigno. Al centro della denuncia da una parte l’utilizzo di una barella che presentava evidenti segni di malfunzionamento, già segnalati, dall’altra, la mancanza di posti letto nel reparto di destinazione, circostanza che avrebbe costretto a sistemare la paziente in un corridoio, senza un’adeguata sorveglianza. Problemi che ormai da lunghissimo tempo affliggono l’ospedale nuorese, dove ci sono giornate in cui le ambulanze rimangono all’esterno bloccate per indisponibilità di barelle. Carta, originaria di Ollolai, proveniva da una famiglia molto conosciuta, da sempre viveva a Nuoro.

Le accuse

Nell’accusa, all’oss in servizio al Pronto soccorso, Maria Antonietta Selloni, è contestato di aver utilizzato la barella difettosa per trasferire la donna in Nefrologia. A un medico, Elisabetta Carta, e a un infermiere di Nefrologia, Pierfrancesco Fadda, l’omessa vigilanza sulla paziente, che, lasciata in corridoio, avrebbe tentato di alzarsi per andare in bagno, cadendo rovinosamente. Gli indagati sono difesi da Giovanni Gungui, Pasqualino Moi e Michele Mannironi. Ai periti il compito di chiarire eventuali responsabilità.

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