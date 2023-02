Morte in corsia, scontro fra periti 

Atti in Procura per le decisioni finali dopo l’incidente probatorio dedicato alla perizia sul decesso di Cicino Manca, l’avvocato sassarese morto il 22 agosto del 2020, secondo il pm per la mancata diagnosi di una dissezione aortica. Le difese hanno indicato alla gip Caterina Interlandi le loro contro argomentazioni rispetto alle conclusioni dei periti. Anche i difensori dei medici indagati hanno i loro consulenti. Tra i temi segnalati al gip, le condizioni di oggettiva difficoltà a operare durante l’emergenza pandemica. Ora il pm dovrà valutare le posizioni degli indagati: il primario Attilio Bua, le dottoresse del Pronto soccorso Lucia Maria Ventroni, Rosangela Beretta, Maria Rita Giagheddu, Ilenia Pepe e l’infermiera Antonella Sanna. I consulenti delle difese (gli avvocati Giuseppe Bardini, Gerolamo Orecchioni, Rita Dedola, Nicoletta Mani e Massimo Perra) hanno contestato le conclusioni dei periti.

Va detto che in alcuni passaggi lo stesso collegio peritale dà ragione ai difensori, pur se resta fermo nelle sue conclusioni. I periti segnalano che hanno contribuito notevolmente al ritardo diagnostico: «L’esistenza di una tenda di isolamento, l’assenza di una postazione computer con connessione Internet/intranet per richiedere esami e/o consulenze, i numerosi casi complessi intervallati da poca distanza temporale (di cui alcuni con pericolo imminente di vita “codici rossi”), la presenza dei DPI con necessità di passare da percorso sporco a pulito con tanto di vestizione/svestizione».

Va a favore delle difese anche un altra considerazione: «Inoltre, le mutevoli linee guida di gestione dell’emergenza Covid-19 all’agosto 2020 e la necessità di ottenere un risultato (sia esso positivo o negativo) di tampone molecolare, hanno inciso particolarmente sulla movimentazione del paziente all’interno dei percorsi ospedalieri».

Insomma, anche i consulenti scelti dal gip del Tribunale di Tempio riconoscono che quella notte, quando Salvatore Manca (per tutti Cicino) attendeva di essere visitato e curato, nel Pronto Soccorso di Olbia c’era una situazione di piena emergenza. Un dato che, però, secondo i consulenti delle difese, non è stato tenuto in sufficiente considerazione nella perizia.

