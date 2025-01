Morte in corsia, due milioni di danni 

Esattamente dieci anni fa Massimo Cenedese, 44 anni di Terralba, morì per una setticemia: tragedia che suscitò l’immenso dolore dei familiari, i quali poi hanno affrontato, e continuano a farlo, un lunghissimo periodo di tormenti. Anche per via del procedimento giudiziario, che ora compie un nuovo passo: diventa esecutiva, infatti, la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato la Casa di cura Madonna del Rimedio al risarcimento dei danni a moglie, genitori e fratelli della vittima. In totale due milioni e duecentomila euro. I legali della famiglia Cenedese hanno inviato il precetto, se entro dieci giorni non si dovesse arrivare al pagamento della somma verrà avviato il pignoramento dei beni.

La vicenda

Risale alla fine del gennaio 2015: Massimo Cenedese, analista chimico e dipendente di un’azienda casearia di Arborea, era stato ricoverato alla Casa di cura Madonna del Rimedio di Oristano. Durante l'intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea, però, qualcosa andò storto, e gli venne perforato l’intestino. Una ferita che provocò successivamente un’infezione generalizzata gravissima. Dopo quattro giorni senza alcun miglioramento, il 44enne venne trasferito all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita fu inutile e il 2 febbraio di dieci anni fa morì. A quel punto scattò l’inchiesta; dopo aver ricevuto i risultati della perizia di parte, la moglie e gli altri familiari di Massimo Cenedese presentarono una denuncia, fermamente convinti che quell’esito tragico si sarebbe potuto evitare se si fosse intervenuti diversamente. La setticemia fulminante non lasciò scampo al quarantaquattrenne di Terralba. Una fine assurda dopo un banale intervento chirurgico.

Il procedimento

Parallelamente al processo penale era stato avviato un procedimento civile, chiamando in causa la struttura sanitaria per il risarcimento dei danni. La moglie, i genitori e i fratelli della vittima, assistiti dagli avvocati Valerio Martis, Ezio Ullasci, Edoardo Vassallo , Gabriele Melis e Antonio Nicolini, erano convinti che quel tragico epilogo costato la vita al loro familiare avrebbe potuto evitarsi; una convinzione corroborata dagli esiti delle consulenze mediche effettuate. «Si era tentata anche una soluzione stragiudiziale» avevano spiegato gli avvocati Ullasci e Martis, «ma non era stata accolta. E così si è proceduto davanti al giudice». Lo scorso maggio il Tribunale depositò la sentenza: il giudice Giorgio Latti accertò la responsabilità del dottor Angelino Gadeddu e della dottoressa Monica Perra, medici in servizio nella struttura sanitaria, e per questa ragione condannò la Casa di cura al risarcimento dei danni in favore de familiari di Massimo Cenedese. Il giudice rigettò le argomentazioni della Casa di cura (rappresentata dall’avvocato Stefano Rossi), del dottor Gadeddu (assistito dall’avvocato Paolo Zichi) e della dottoressa Perra (difesi dagli avvocati avvocati Gianfranco Siuni e Antonella Mugheddu): «I consulenti tecnici d’ufficio hanno concluso che i dottori Gadeddu e Perra avrebbero dovuto indagare sulla genesi della evoluzione clinica».

Il precetto

Dopo quella sentenza i legali della vittima avviarono una serie di interlocuzioni con gli avvocati della Casa di cura oristanese per arrivare a un accordo: inutilmente. A quel punto la decisione del Tribunale di Cagliari, scaduti i termini per il ricorso in appello, è diventata esecutiva nei confronti della struttura sanitaria. Gli avvocati Martis, Ullasci, Melis e Vassallo hanno, quindi, notificato il precetto di pagamento per il risarcimento dei danni.

