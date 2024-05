Morte in corsia, «Casa di cura paghi i danni» 

Nove anni di tormenti seguiti al grande dolore per la perdita del loro familiare, Massimo Cenedese, 44 anni di Terralba, deceduto per una setticemia. Ora arriva la prima sentenza del Tribunale civile di Cagliari che condanna la Casa di cura Madonna del Rimedio al risarcimento dei danni alla moglie, i genitori e i fratelli della vittima: in totale il giudice Giorgio Latti ha disposto il pagamento di un milione e duecentosettantamila euro.

La vicenda

Risale al 2015: Massimo Cenedese, analista chimico e dipendente di un’azienda casearia di Arborea, era stato ricoverato alla Casa di cura Madonna del Rimedio di Oristano per l’asportazione di un piccolo polipo. Durante l'intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea, però qualcosa andò storto, e gli venne perforato l’intestino. Una ferita che provocò successivamente un’infezione generalizzata gravissima. Dopo quattro giorni senza alcun miglioramento, Cenedese fu trasferito all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari ma ogni tentativo di salvargli la vita fu inutile. Scattò l’inchiesta e poi la moglie e i familiari, dopo aver ricevuto i risultati della perizia di parte, presentarono una denuncia fermamente convinti che la morte di Massimo Cenedese si sarebbe potuta evitare se si fosse intervenuti diversamente. Quella setticemia fulminante non aveva lasciato scampo a un quarantaquattrenne di Terralba. Una fine assurda dopo un banale intervento chirurgico.

Il procedimento

Parallelamente al processo penale era stato avviato un procedimento civile, chiamando in causa la struttura sanitaria. I familiari, assistiti dagli avvocati Ezio Ullasci, Valerio Martis e Antonio Nicolini, erano convinti che quel tragico epilogo costato la vita al loro familiare avrebbe potuto evitarsi corroborati dagli esiti delle consulenze mediche effettuate. «Si era tentata anche una soluzione stragiudiziale» hanno spiegato gli avvocati Ullasci e Martis, «ma non era stata accolta. E così si è proceduto davanti al giudice». Il Tribunale nei giorni scorsi ha depositato la sentenza: il giudice ha accertato la responsabilità del dottor Angelino Gadeddu e della dottoressa Monica Perra, medici in servizio nella struttura sanitaria, e per questa ragione ha condannato la Casa di cura al risarcimento dei danni in favore de familiari di Massimo Cenedese. Il giudice ha rigettato le argomentazioni della Casa di cura (rappresentata dall’avvocato Stefano Rossi) e del dottore Gadeddu (assistito dall’avvocato paolo Zichi) e della dottoressa Perra (difesi dagli avvocati avvocati Gianfranco Siuni e Antonella Mugheddu): «I consulenti tecnici d’ufficio hanno concluso che i dottori Gadeddu e Perra avrebbero dovuto indagare sulla genesi della evoluzione clinica. La prestazione non avrebbe implicato la prestazione di soluzioni di problemi tecnici di speciale difficoltà».

