Morte e resurrezione di una terra Pau inquadra “L’ombra del fuoco”  

«I sassi scoppiavano, i cani piangevano». Sembra un strofa surrealista, è una scheggia di verità indurita dalle fiamme. La pronuncia uno degli allevatori del Montiferru ascoltati e ripresi da Enrico Pau per il documentario “L’ombra del fuoco – S’umbra ’e su fogu” che debutta domani alle 21,30 a Cagliari a Sa Manifattura, in viale Regina Margherita 33.

Sotto terra

Due anni fa, quando il più feroce incendio sardo da 24 anni a quella parte divorò boschi e terreni fermandosi davanti al mare di Porto Alabe, Pau decise di mettere la sua cinepresa al servizio della memoria di quelle ore drammatiche. E di quelle successive. Non un instant movie: un documentario – prodotto da Lucrezia Degortes per Arvèschida, co-produttore Isre, produttori associati Antioco Floris per UniCa e Hortus Botanicus Karalitanus – col passo cadenzato e meditato dell’elaborazione di un lutto, un anno di lavoro intessuto di puntate sul territorio ferito per documentarlo sotto la pioggia, il sole, la neve, mentre si arrampica verso una rinascita lontana, lontanissima ma sicura. Se li lasceremo in pace, questa terra e i moncherini di questi boschi ripartiranno: è quel predica il docente Gianluigi Bacchetta, all’epoca e fino a pochi giorni fa direttore dell’Orto Botanico di Cagliari. Nel film di Pau la sua, come spesso accade con le persone di scienza, è una presenza rassicurante e tecnica eppure piena di pietas. «Le fiamme arrivavano a venti metri – spiega il professore a un tratto frugando sotto un nodo di radici indurite – ma il punto non tanto è il volume quanto l’intensità del fuoco: mi sto scottando la mano, vuol dire che qua sotto ancora brucia». E poco dopo rieccolo carponi frugare fra l’erba rispuntata, tastare il terreno, abbattersi e poi rianimarsi quando trova un tassello ancora vitale nel corpaccione riarso di un gigante investito dalle fiamme per chissà quanto tempo, con chissà quale furia. Sarebbe stato facile per Pau e la suo troupe di giovanissimi indulgere nello strazio, scivolare anche in buonafede e a scopo di denuncia nel disaster-porno di vacche gonfie e squarci di Arizona aperti nel bosco dal disastro. Invece l’ampiezza e la durata delle inquadrature danno, insieme al silenzio lunare, un respiro di onestà che suscita gratitudine.

Miserere

E così sono pudichi gli intervistati che raccontano l’emozione di un gregge ritrovato vivo, di un cane scampato nella cuccia a un’imprevedibile Pompei. E di quanto sia speciale l’affetto che lega un giogo di buoi, una consuetudine mite che diventa simbiosi fino a che rogo non li separi, ammazzandone uno in fuga nel bosco e l’altro tra le canne, al limitare di un fiume che non c’era già più. Le parole sono parche. Come quelle del Miserere intonato da Sos Cantores di Cuglieri. Come quelle scritte da Pau, da Ettore Cannas, Alberto Capitta, Alessandro De Roma, Mauro Tetti e poi tradotte in sardo e scandite da Giuseppe “Bosco” Falchi, con una verità e una semplicità bibliche. Anche quando dà voce all’asino piagato e ustionato che però ancora cammina e guarisce piano. E intanto guarda in camera, fraterno e sofferente come la capra di Umberto Saba, e si domanda se può ancora fidarsi di noi, de cussos con duas cambas.

