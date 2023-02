Morte e devastazione dal cielo: ottant’anni fa le bombe su Cagliari 

Era di mercoledì. Una giornata di sole e cielo azzurro, come quelle di questo nostro scorcio d’inverno. Cagliari era ancora una città decisa a vivere, nonostante la guerra, la povertà diffusa, e le notti trascorse nei rifugi – famiglie intere, vecchi con le sdraio, bambini in braccio alle madri – dopo il levarsi delle sirene d’allarme. Il 17 febbraio 1943 era cominciato come al solito: la gente in fila davanti al forno del pane per ritirare la razione di cento grammi a testa, i bambini a scuola, gli uffici aperti; i treni e le corriere in partenza e in arrivo.

Voli di ricognizione

Dieci giorni prima, il pomeriggio del 7 febbraio, i cagliaritani avevano visto comparire sopra le loro teste gli aerei anglo-americani, cinquanta bimotori e quadrimotori che per cinque volte fecero avanti e indietro sulla città per poi bombardare il vicino aeroporto di Elmas dove morirono ventisette soldati, tra italiani e tedeschi. In quel momento, i morti che Cagliari piangeva erano i dodici del bombardamento della notte del 2 giugno 1942, e in tanti cominciarono a sperare che la vittoria sarebbe arrivata prima di altri lutti.

Il primo raid

L’ora più buia giunse senza neanche lo squillo delle sirene nel caldo pomeriggio del 17 febbraio. Poco dopo le 14, cinquanta aerei americani scortati da ventisei caccia oscurarono il quadrato di cielo sopra il centro della città e a ripetizione, nell’arco di quindici minuti, sganciarono bombe Daisy cutter, quelle che esplodevano a un metro dal suolo sparando spezzoni di ferro e lame incendiarie. L’aviazione alleata aveva scelto con cura i bersagli, ovvero i punti in cui la gente correva per trovare riparo. I morti furono 96, centinaia i feriti e i mutilati. L’orrore più grande nella piazzetta di Santa Restituta, a Stampace, dov’era il rifugio improvvisato nella cripta. Lì, mentre dal cielo cominciavano a cadere le lame taglienti, c’erano uomini, donne e bambini che s’accalcavano all’ingresso del riparo dove ormai non ci stava più neanche uno spillo. Morirono in quattordici, tra loro il pittore Tarquinio Sini, e tanti – tra cui una neonata – furono destinati a vivere senza un braccio, una gamba, una mano.