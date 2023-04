Morte di Valery Melis La mamma accusa: «Nessuna giustizia» 

«Ci chiedono di restituire quello che ci hanno dato», dice Marie Claude Frison, «asserendo che abbiamo già avuto l’assegno vitalizio. Ma quelli sono risarcimenti che ci spettano per legge e non per il danno subito». C’è rabbia e grande stanchezza nella voce di questa donna che insieme a suo marito lotta senza tregua. «Quando ancora era in vita, malato» prosegue la mamma, «Valery aveva già contattato l’avvocato per chiedere la causa di servizio, ma non l’aveva ottenuta. È arrivata dopo, quando lui ormai non c’era più. Siamo andati anche a Roma con i genitori di altri militari, per far sentire la nostra voce e la voce dei nostri figli, che non c’erano più».

Il Tribunale d’appello ha accertato per la seconda volta un nesso tra la morte del giovane e la possibile contaminazione con l’uranio impoverito durante le missioni nei Balcani. Ma ha stabilito anche che gli indennizzi già pagati dal Ministero devono essere sottratti al risarcimento, così che ora sono i genitori a dover restituire una grossa somma. Come dire, oltre il danno la beffa per i genitori di Valery – Marie Claude Frison 76 anni e Dante Melis 88 – i quali, dopo una dolorosa battaglia e quattro processi, adesso si sono visti costretti a presentare l’ennesimo ricorso in Cassazione.

Sono passati 19 anni da quando Valery Melis, caporal maggiore dell’Esercito, si arrese a un linfoma di Hodgkin a soli 27 anni. E dopo tutto questo tempo la battaglia giudiziaria portata avanti dalla sua famiglia per avere giustizia non è ancora finita.

La mamma

«Ci chiedono di restituire quello che ci hanno dato», dice Marie Claude Frison, «asserendo che abbiamo già avuto l’assegno vitalizio. Ma quelli sono risarcimenti che ci spettano per legge e non per il danno subito». C’è rabbia e grande stanchezza nella voce di questa donna che insieme a suo marito lotta senza tregua. «Quando ancora era in vita, malato» prosegue la mamma, «Valery aveva già contattato l’avvocato per chiedere la causa di servizio, ma non l’aveva ottenuta. È arrivata dopo, quando lui ormai non c’era più. Siamo andati anche a Roma con i genitori di altri militari, per far sentire la nostra voce e la voce dei nostri figli, che non c’erano più».

I processi

La prima tappa di una lunga via crucis è la sentenza di primo grado a Cagliari che riconosce il nesso tra l’uranio, le missioni e la morte di Valery Melis e impone un risarcimento di 560 mila euro per i quattro membri della famiglia Melis. Da qui il ricorso del Ministero, con il risarcimento che in appello viene ridotto a due terzi. «Così siamo andati in Cassazione a Roma, hanno annullato rimandando tutto in appello a Cagliari che, pur confermando il nesso tra malattia e le missioni, ha stabilito la restituzione da parte nostra di una grossa somma. Adesso i nostri avvocati hanno fatto di nuovo ricorso in Cassazione. Siamo amareggiati, è una storia che sembra non finire mai».

Il calvario

È il 1999 quando Valery Melis comincia ad accusare i primi sintomi della malattia. «Tutto succede al ritorno dalle missioni» ricorda Frison, «ci raccontava che passavano gli aerei e che sganciavano le bombe e che c’era tanta polvere. Si era fatto un amico tedesco Tobia, e sia i francesi che i tedeschi avevano le tute, erano protetti, mentre loro no, andavano sul campo senza niente».La diagnosi arriva all’ospedale di Is Mirrionis: linfoma di Hodgkin al quarto stadio. Sono cinque anni di dolore, di cure e di speranza ma a febbraio del 2004 il caporal maggiore non ce la fa. Non sono bastati nemmeno un trapianto e un autotrapianto, la malattia è troppo aggressiva. «Non abbiamo mai avuto dubbi che nostro figlio sia morto perché entrato in contatto con l’uranio impoverito, come peraltro ha stabilito la dottoressa Gatti che ha esaminato i campioni biologici». Quel che resta adesso è un affetto infinito per questo ragazzo che nessuno ha dimenticato. In primo luogo gli Sconvolts che anche lo scorso febbraio in occasione dell’anniversario lo hanno ricordato allo stadio. «Valery si faceva voler bene da tutti. Mi tengo stretta tutti i ricordi con lui», dice la madre. La rabbia è tanta: «Per non avere giustizia e perché vengono a chiederci questi soldi dopo 15 anni».

