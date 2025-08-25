Morte di Valeria Sollai, uno choc emorragico oltre all’intossicazione 

Intossicazione da botulino con choc emorragico. Sarebbe questa la causa della morte di Valeria Sollai, 62 anni, seconda vittima del batterio probabilmente presente nel cibo consumato durante la “Fiesta Latina” del 22 luglio a Monserrato. I risultati dell’autopsia svolta ieri mattina, al Policlinico, sul corpo della donna sono ancora provvisori: entro 90 giorni si avranno gli esiti di tutti gli accertamenti e prelievi eseguiti. Per ora dunque resta indagato solo Cristian Gustavo Vincenti (assistito dall’avvocato Maurizio Mereu), titolare del chiosco dove sono stati serviti i prodotti finiti al centro delle indagini del pubblico ministero Giangiacomo Pilia, titolare del fascicolo per omicidio colposo e commercio di sostanze alimentari nocive.

L’attesa

Dunque anche Valeria Sollai avrebbe avuto un’emorragia, dopo il lungo periodo di ricovero (da capire se possa essere stato dovuto anche dal decubito o dall’intubazione per la ventilazione meccanica), così come accaduto alla prima vittima, la 38enne Roberta Pitzalis, deceduta – come emerso dall’autopsia – anche per polmonite emorragica, conseguenza probabile dell’intubazione per la ventilazione assistita durante il ricovero in ospedale. L’esame, durato diverse ore, è stato eseguito dagli esperti nominati dalla Procura: il medico legale Salvatore Lorenzoni, il neurologo Gianluca Deiana e l’anestesista Paola Murgia, tutti provenienti dalla Aou e dalla Asl di Sassari. Presenti anche i consulenti di parte: la famiglia di Valeria Sollai (assistita dall’avvocato Ernesto Aceto del foro di Benevento) ha nominato Fabio De Giorgio, specialista in medicina legale all’Università Cattolica di Roma, mentre i familiari della prima vittima, Roberta Pitzalis, attraverso il legale Francesco Marongiu, hanno assegnato l’incarico agli specialisti Alberto Chighine ed Ernesto D’Aloja dell’istituto di Medicina legale di Cagliari.

Le tragedie

La svolta nell’indagine, e quindi anche eventuali nuove iscrizioni nel registro degli indagati, è strettamente legate ai risultati finali delle due autopsie ma anche ai risultati delle analisi effettuate sui campioni di tacos e salsa guacamole sequestrati dal Nas e dagli ispettori della Asl a Tortolì, pochi giorni dopo l’allarme scattato a Monserrato. Anche per questo Mereu, avvocato dell’unico indagato, ribadisce: «Attendiamo la conclusione di tutti gli accertamenti disposti nell’inchiesta affinché stabiliscano le eventuali responsabilità. Il mio cliente è sicuro di aver adottato tutte gli accorgimenti sanitari e igienici necessari per garantire la qualità del prodotto a tutela dei clienti.Ha aperto le confezioni di prodotti sigillate e dunque non c’è stata alcuna successiva lavorazione». L’unica cosa certa finora è l’enorme dolore per la morte delle due donne. Roberta Pitzalis, originaria di Guasila da tempo residente a Monserrato, è deceduta lo scorso 8 agosto al Businco dopo il trasferimento dall’ospedale Brotzu. Il cuore di Valeria Sollai, cuoca nella scuola dell’infanzia Monumento ai Caduti di via Risorgimento, ha smesso di battere il 19 agosto al Policlinico di Monserrato, nel reparto di rianimazione, dopo un improvviso peggioramento. Anche per questo i familiari, in particolare il marito Angelo e il figlio Alessandro, hanno da subito chiesto che si facesse chiarezza.

Il dolore

Monserrato è ancora una città in lutto per questa doppia tragedia e il Comune, in segno di rispetto verso il dolore dei parenti e di tutta la comunità, ha annullato il concerto del “Duo Cantico dal Mare” in programma domani alla Casa della Cultura. E proprio domani si celebrerà il funerale di Valeria Sollai, alle 16 nella parrocchia del Santissimo Redentore a Monserrato.

