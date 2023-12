Morte di una giovane, la procura di Oristano apre un’inchiesta 

Il centro del Montiferru travolto da una sciagura a pochi giorni da natale. Una studentessa di 16 anni lunedì scorso ha deciso di rinunciare per sempre ai suoi sogni. Un gesto che ha lasciato sgomenti i suoi coetanei e un’intera comunità. Tanti gli interrogativi aperti, la giovane da qualche tempo era seguita da uno psicologo e in passato era stata vittima di episodi di bullismo. La ragazza avrebbe inviato una lettera agli attuali compagni di classe (con cui era riuscita a instaurare un bel rapporto) e oggi la scuola superiore in cui studiava si ferma per riflettere su un fatto così violento. La procura di Oristano intanto ha aperto un’inchiesta, ci sono vari aspetti da chiarire, la salma al momento è sotto sequestro e non è ancora stata stabilita la data del funerale. Il Comune di Santu Lussurgiu in segno di lutto ha deciso di tenere le luminarie spente e di annullare gli eventi di Natale nel rispetto del dolore della famiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA