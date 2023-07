Morte di Purgatori, indagati due medici 

Roma. Due medici di una struttura diagnostica di Roma sono i primi indagati dalla Procura nell'indagine sulla morte, avvenuta il 19 luglio, del giornalista Andrea Purgatori. Un procedimento avviato dopo la denuncia presentata ai carabinieri dai familiari. I pm, coordinati dall'aggiunto Sergio Colaiocco, contestano ai due il reato di omicidio colposo. Si tratta del primo atto formale effettuato dagli inquirenti che stanno anche acquisendo le cartelle cliniche e i referti di esami svolti dal giornalista in almeno tre strutture private. Risposte importanti sulla causa della morte arriveranno, comunque, dall'autopsia.

Diagnosi a inizio maggio

L'attività peritale verrà svolta la prossima settimana all'Istituto di medicina legale di Tor Vergata. Il medico legale effettuerà anche un tac e se necessario verrà chiesta una ulteriore consulenza. Obiettivo è accertare, così come richiesto dai familiari in una denuncia dettagliata, cosa abbia causato in poche settimane il decesso di Purgatori e se ci siano stati errori sia nella diagnosi che nelle cure effettuate. Una vicenda che si consuma in tre mesi. Stando ai familiari, assistiti dagli avvocati Michele e Alessandro Gentiloni Silveri, il 24 aprile il conduttore di Atlantide si è recato in una clinica privata per dei controlli alla luce di uno stato di spossatezza. Gli esami restituiscono però parametri sballati e viene effettuata anche una biopsia. Da un’altra struttura specializzata arriva, e siamo ad inizio maggio, la drammatica diagnosi: una forma tumorale diffusa in varie zone del corpo, ai polmoni e al cervello.

Il referto inaspettato

Lo comunica uno dei due medici finiti poi nel registro degli indagati. Viene quindi disposta una massiccia radioterapia. Purgatori comunque continua a lavorare tanto da registrare una puntata di Atlantide, poi però peggiora. A giugno si sottopone ad una tac. Il referto è inaspettato: nessuna traccia di metastasi al cervello, solo tracce di ischemie cerebrali. Un quadro confermato anche da un'ulteriore risonanza effettuata in altra struttura. Le condizioni di Purgatori continuano, però, a precipitare. Viene ricoverato in uno dei policlinici della Capitale, che conferma la prima diagnosi. Pochi giorni dopo muore.

