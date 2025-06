Morte di Manuela, segreto sugli atti 

Sono coperte dal segreto istruttorio tutte le carte dell’inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata senza vita alle pendici del canyon di Tuvixeddu, a Cagliari, il 5 febbraio del 1995. E non solo gli atti delle nuove indagini disposte dopo la riapertura del fascicolo con l’ipotesi di omicidio volontario, ma anche quelli dei procedimenti già archiviati in passato, integralmente confluiti nella nuova indagine per omicidio volontario. Lo ha confermato il procuratore aggiunto Guido Pani all’avvocato Marco Fausto Piras, difensore del 54enne Enrico Astero, l’ex fidanzato della giovane, iscritto nel registro degli indagati in vista degli accertamenti tecnici sui vestiti della ragazza, ritrovati dopo trent’anni nell’ormai dismesso Istituto di Medicina Legale dell’Università di via Porcell a Cagliari.

Segreto istruttorio

Le indagini erano state aperte nel marzo di quest’anno, dopo una consulenza tecnica del medico legale Roberto Demontis, incaricato dalla famiglia, che aveva messo in discussione l’ipotesi che la giovane fosse caduta dal dirupo o si fosse suicidata. Disposti dal pm Pani gli accertamenti tecnici irripetibili sui vestiti ritrovati, alla ricerca di eventuali tracce biologiche, il difensore dell’ex fidanzato dalla ragazza ha fatto riserva di incidente probatorio, provando ad avere gli atti d’indagine del passato, tutti già in possesso degli avvocati Giulia Lai e Bachisio Mele, legali delle sorelle, della madre e del fratello della ragazza deceduta. Nei giorni scorsi l’avvocato Piras ha chiesto di poter avere quelle carte (dall’esito della prima autopsia, ai verbali di interrogatorio del suo assistito e le sit, le sommarie informazioni testimoniali, ma anche il materiale sequestrato sul luogo del rinvenimento), ma la risposta è stata negativa: quando il fascicolo era archiviato gli atti si potevano avere, ora che è stato riaperto sono confluiti nel nuovo e dunque vige il segreto istruttorio. In conclusione: documenti e materiale che sono già ampiamente disponibili e noti alle parti offese, che già avevano circolato in passato, ora non sono accessibili alla difesa. Nelle prossime ore l’avvocato Piras deciderà che fare, anche perché dovrà formalizzare a breve la richiesta di incidente probatorio al Gip. La richiesta del fascicolo, a quel punto, potrebbe essere riformulata al giudice per essere messo nelle condizioni di porre i quesiti per l’incidente probatorio. Nel frattempo, il legale Bachisio Mele – nel corso di una trasmissione a Videolina – si è già detto contrario a che la difesa possa avere accesso ad atti d’indagine nuovamente coperti dal segreto.

Esami sui vestiti

Gli abiti e gli accessori che Manuela Muriga indossava il giorno della morte e che sono stati recuperati a distanza di trent’anni sono già stati trasferiti nei laboratori del Servizio Centrale della Polizia Scientifica, in via Tuscolana a Roma. Gli accertamenti irripetibili sarebbero dovuti iniziare nei giorni scorsi ma sono stati bloccati visto che il legale di Enrico Astero ha chiesto la nomina di un perito da parte del giudice, dunque terzo rispetto ai consulenti dell’accusa, della difesa e della famiglia della giovane. Quest’ultima ha già incaricato il super-consulente, Emiliano Giardina, mentre la difesa dell’unico indagato ha contattato l’ex generale del Ris, Luciano Garofano. In campo, dunque, potrebbero scendere due dei più importanti esperti italiani di genetica forense, già noti per aver partecipato ad alcune delle inchieste più famose degli ultimi anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA