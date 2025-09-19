Morte di Manuela, ok al prelievo del Dna all’ex fidanzato 

Un mese e mezzo di proroga per completare gli accertamenti sulle tracce biologiche rinvenute nei vestiti di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta a Tuvixeddu nel 1995. La richiesta dei Ris di avere più tempo (oltre agli 80 giorni previsti) per terminare la comparazione dei profili genetici rinvenuti è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri che, per questa ragione, farà slittare la data dell’udienza d’incidente probatorio già fissata ai primi di ottobre. Il giudice ha anche autorizzato il prelievo del Dna all’ex fidanzato della giovane, Enrico Astero, oggi 54enne, indagato per omicidio volontario. Sarà comparato con i profili rinvenuti negli abiti.

L’inchiesta del procuratore aggiunto Guido Pani è stata riaperta all’inizio dell’anno con l’ipotesi, per l’appunto, di omicidio, anche se lo stesso magistrato per due volte l’aveva archiviata ritenendo – dopo aver letto le consulenze autoptiche di Francesco Paribello e Giuseppe Santa Cruz – che l’ipotesi più probabile fosse quella di un gesto volontario. Il fascicolo è stato riaperto dopo la consulenza del medico legale Roberto Domentis, consulente della famiglia, che ha ritenuto plausibile un investimento in auto. Gli esperti della Procura avevano escluso la violenza sessuale, mentre quello della famiglia è convinto che vi siano evidenze di un rapporto sessuale “energico” (ma senza tracce di violenza) prima del decesso.

Nei laboratori del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, presso la caserma di San Bartolomeo, gli specialisti guidati dai colonnelli Andrea Berti e Marco Palanca stanno esaminando dl 7 luglio gli abiti della 16enne. Con loro ci sono il genetista Emiliano Giardina (nominato dalla famiglia) e l’ex generale del Ris di Parma, Luciano Garofano (incaricato dalla difesa).

Terminato il lavoro sulle circa 80 tracce presenti nei vestiti, una ventina sarebbero quelle su cui si starebbero concentrando le attività di tipizzazione per verificare se siano utili alle comparazioni. Solo due – al momento – quelli già utilizzabili: un profilo genetico femminile (forse da contaminazione) e uno maschile (un pelo), che sarà subito confrontato col profilo dell’ex fidanzato. Nel frattempo proseguono le indagini della Squadra Mobile per verificare se la ragazza ci sia stata uccisa.

