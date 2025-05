Morte di Manuela, l’ex fidanzato: «Vivo un incubo» 

«Sconvolto», immerso in «un incubo», confida (al suo legale) Enrico Astero, parrucchiere, oggi 54 anni, ex fidanzato di Manuela Murgia. Da venerdì è indagato per omicidio volontario per la morte della sedicenne trovata senza vita alle pendici del canyon della necropoli di Tuvixeddu, a Cagliari, il 5 febbraio del 1995. «Sta vivendo un incubo, è dispiaciuto, naturalmente, per quello che è accaduto a Manuela», dice il suo avvocato Marco Fausto Piras. «Ma è pronto a collaborare, a fornire il suo Dna, anche lui vuole che si faccia pienamente giustizia», aggiunge.

Le indagini

La nuova inchiesta, guidata dal procuratore aggiunto Guido Pani, irrompe dopo trent’anni con un nuovo fascicolo, allora archiviato come suicidio. A far riaprire le indagini, lo scorso marzo, era stata una consulenza tecnica del medico legale Roberto Demontis, incaricato dalla famiglia di Manuela, che aveva messo in discussione l’ipotesi che la giovane fosse caduta dal dirupo. La Procura confida ora di aprire nuovi orizzonti in laboratorio, provando a fissare con l’evidenza delle tracce biologiche la presenza del parrucchiere con Manuela, il giorno della sua morte.

Mercoledì prossimo, infatti, era in programma nella sede del Servizio centrale della polizia Scientifica a Roma, l’avvio degli accertamenti tecnici non ripetibili su indumenti, accessori della vittima e sulle scarpe che sono stati ritrovati poche settimane fa, a trent’anni dall’autopsia, nell’Istituto di Medicina Legale dell’università di via Porcell a Cagliari (oggi dismesso). Ma l’avvocato Marco Fausto Piras ha depositato ieri sera la riserva di accertamento probatorio e sparigliato le carte: se il giudice per le indagini preliminari dovesse accettare l’incidente probatorio, dovrà nominare un perito tecnico, e lo stesso faranno i legali della famiglia di Manuela (che hanno già indicato il super-consulente Emiliano Giardina) e la difesa dell’indagato (che ha contattato l’ex generale del Ris, Luciano Garofano). «Tutto si svolgerà in contraddittorio e ognuna delle parti potrà esprimere valutazioni qualificate», spiega l’avvocato Piras. Se ne dovrebbe riparlare non prima di metà giugno.

Il primo interrogatorio

Astero era già stato interrogato dagli inquirenti dopo la morte di Manuela, 30 anni fa. In quella occasione aveva detto di non aver visto la sedicenne quel 5 febbraio del 1995. E anzi, ricostruì la sua giornata, fornendo, a quanto pare, dettagli che quel giorno lo collocavano assieme ad altre persone. «In questo caso ci sono due distinti interessi sociali, ma entrambi meritevoli di tutela», dice l’avvocato Piras. «Da una parte il rispetto della macchina della giustizia che risponde a una esigenza di certezza del diritto, e poi il diritto di difesa. Nel caso di Enrico Astero c’è già stato un provvedimento di archiviazione che non può essere messo in discussione se non con tutte le garanzie del caso. Dall’altra parte, solo apparentemente contrapposto, c’è l’interesse a tutela della vittima; in questi anni sono stati condotti studi, arrivando a parlare di diritto penale della vittima. Il rischio è che la prevalenza a priori di tale interesse non tenga conto del diritto della difesa dell’indagato», aggiunge.

I legali della famiglia

«Siamo soddisfatti per la velocità con la quale si stanno compiendo le indagini», sottolinea Giulia Lai che, assieme a Bachisio Mele e Maria Filomena Marras, assiste la famiglia di Manuela Murgia. «E siamo molto fiduciosi perché sappiamo che nei vestiti di Manuela è scritta parte della verità sulla sua morte», aggiunge. «Tutto questo si unisce alle nuove testimonianze e alle indagini fatte in quegli anni. Sarà un compendio probatorio che quasi sicuramente ci porterà al processo». ( ma. mad. )

