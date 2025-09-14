Morte di Gioele, un indagato 

Svolta nelle indagini sulla morte del bambino olbiese Gioele Putzu, vittima di un gravissimo incidente avvenuto il 14 settembre del 2024 nel campo comunale di San Nicola, a Ozieri. Il piccolo, 9 anni, è deceduto a causa di una lesione cardiaca da schiacciamento, dopo essere stato travolto da una porta in metallo da calcetto. A distanza di un anno dalla tragedia del piccolo Gioele dalla Procura di Sassari è trapelato che il nome di una persona è stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio colposo. La pm Maria Paolo Asara, titolare del fascicolo, avrebbe individuato un soggetto che aveva una responsabilità diretta nella gestione dell’impianto comunale dove si è consumato il dramma del bambino olbiese. Le indagini sono coperte da riserbo ma è confermato che i Carabinieri si sono recati più volte negli uffici del Comune di Ozieri per acquisire documentazione.

I temi dell’inchiesta

Gli accertamenti affidati ai Carabinieri della Compagnia di Ozieri si sono rivelati più complessi del previsto. Di certo l’impianto con manto sintetico e sei ingressi del quartiere San Nicola, è di proprietà comunale. Nel pomeriggio del 14 settembre dell’anno scorso il piccolo Gioele sarebbe entrato nel campetto insieme ad altri bambini. Oltre alla questione dell’accesso non controllato, c’è la circostanza (centrale nel fascicolo) del presunto mancato ancoraggio della porta da calcetto al terreno. La porta non avrebbe avuto contrappesi di blocco e neanche un fermo per impedire che si rovesciasse. A quanto pare il piccolo impianto comunale era in uso a diversi soggetti (associazioni sportive), la Procura di Sassari avrebbe acquisito elementi sufficienti per muovere le prime contestazioni. Dopo la tragedia di Ozieri, nell’Isola vennero effettuati controlli a tappeto su numerosi impianti sportivi pubblici, anche a Cagliari e in altre città.

«Non sappiamo niente»

La famiglia della giovanissima vittima è assistita dagli avvocati Sergio Milia e Giampaolo Murrighile. I genitori del piccolo Gioele attendono di conoscere la ricostruzione dei fatti e non hanno un quadro delle eventuali responsabilità di soggetti pubblici o privati. L’avvocato Sergio Milia commenta: «I nostri assistiti a distanza di un anno attendono di conoscere tutti gli elementi della tragedia che li ha colpiti».

