Morte di Giada, indagato l’ex fidanzato 

Secondo le prime ricostruzioni Giada aveva trascorso la serata al Bosa beer fest con l’ex ragazzo. Pare che cercasse di salvare quell’amore, forse fragile, ma in cui lei credeva ancora. Qualcosa però deve essere andato storto, una volta rientrati a casa la discussione si è accesa fino alla tragica fine. Giada si sarebbe avvicinata pericolosamente al balcone, minacciando di compiere un gesto estremo. Istanti drammatici: Nicola Tanda, secondo quanto lui stesso ha riferito ai carabinieri, avrebbe cercato di trattenerla ma non è riuscito a impedire quel volo da oltre quindici metri. È stato il primo a precipitarsi in strada e tentare di soccorrerla prima che arrivassero 118 e carabinieri.

L'avviso di garanzia è stato notificato ieri al giovane, assistito dagli avvocati Vittorio Delogu e Annalisa Soggiu. «Un atto dovuto» ripetono. L’ipotesi di reato è istigazione al suicidio, una contestazione che sembra confermare come gli inquirenti già dalle prime dichiarazioni di Tanda siano orientati ad escludere l’ipotesi dell’omicidio e a propendere per quella di un gesto estremo da parte di Giada Calanchini. Il 25enne era stato sentito subito dai militari della stazione di Bosa e della compagnia di Macomer e aveva ricostruito la serata trascorsa con Giada fino alla tragedia. I carabinieri hanno raccolto anche le testimonianze dei vicini di casa che raccontano di aver avvertito la tensione e i toni sempre più accesi della discussione fra i due. Fino alle urla disperate di Nicola «ho cercato di fermarla» davanti al corpo della ragazzina. E intanto vanno avanti le indagini coordinate dal sostituto procuratore Marco De Crescenzo che ha affidato l’incarico per l’autopsia e gli accertamenti tecnici nell’abitazione, messa sotto sequestro; rilievi che saranno effettuati domani dai carabinieri del Nucleo investigativo di Nuoro.

Non si dà pace. Continua a ripetere di aver cercato di fermare Giada ma è stato inutile. Nicola Tanda è l’unico testimone degli ultimi momenti di vita della 22enne di origine romana, precipitata domenica notte dal terzo piano di una palazzina. Da ieri il 25enne è anche indagato per istigazione al suicidio. Un atto dovuto da parte della Procura di Oristano per poter effettuare l’autopsia sul corpo della giovane e gli accertamenti tecnici nella casa di via Ginnasio.

L’indagine

La storia

La famiglia

Davanti alla casa di via Ginnasio c’è un mazzo di fiori, segno di vicinanza per una tragedia che ha scosso tutti. I familiari di Giada sono arrivati nell’Isola, il papà Massimiliano ripete che «non è colpa di nessuno. Se non, forse, di noi genitori per non essere stati capaci di proteggerla e di mia figlia per aver spinto al limite le sue fragilità. Lo ha fatto per amore». Poi un pensiero a Nicola Tanda: «Non abbiamo alcun dubbio sul ragazzo che sta soffrendo come noi– sostiene - La loro era stata una storia difficile, Giada ci teneva tanto e aveva provato a ricostruirla nell'ultimo anno come mi aveva confidato. Un gesto plateale da parte di mia figlia, forse la situazione le è sfuggita di mano e non è stata in grado di gestirla».



