Morte di Celeste Pin, agenti in casa per ore 

Firenze. Ieri, a sette giorni dalla morte di Celeste Pin e dopo l’esposto presentato dalla ex moglie Elena Fabbri, è scattata la perquisizione nella villa sulle colline di Firenze dove l’ex calciatore viola viveva e dove è stato trovato privo di vita il 22 luglio. Gli investigatori, che inizialmente avevano ipotizzato un suicidio, su disposizione della procura che aveva già aperto un fascicolo per omicidio colposo, sono andati avanti fino a tarda notte e hanno sequestrato numerosi medicinali e prescrizione mediche, oltre ad una polizza a vita, documenti bancari e di valutazione patrimoniale di immobili e mobili riconducibili all’ex giocatore, cinque laptop e cellulari danneggiati, una scacciacani e munizioni a salve. «Celeste non si sarebbe mai tolto la vita, senza nemmeno lasciare un biglietto ai figli a cui era molto legato. Soffriva di depressione ma sapeva gestirla con i farmaci. Voglio la verità sulla sua morte», ha detto la ex moglie.

