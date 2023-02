Morte di Brigitte, il marito torna in carcere 

Per Giovanni Perria si sono riaperte le porte del carcere di Massama. È diventata definitiva la condanna a 8 anni per istigazione al suicidio: la Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso della procura generale (che chiedeva la conferma della condanna a 24 anni per omicidio volontario) sia quello della difesa che sollecitava l’assoluzione o il rinvio degli atti alla fase dell’indagine preliminare. Resta quindi valido il verdetto della Corte d’Assise d’Appello di Cagliari che a novembre 2021 aveva riformulato il capo di imputazione e la pena: l’81enne di Narbolia non avrebbe ucciso la moglie Brigitte Pazdernik ma l’avrebbe aiutata a togliersi la vita nelle acque di Torre del pozzo. Da qui la pena ridotta a 8 anni per aiuto al suicidio.

Le reazioni

La decisione della Cassazione ha fatto calare il gelo sulla casa di via Cunzau de is paras a Narbolia. Giovanni Perria da ore attendeva il verdetto, poi la telefonata dell’avvocato, la tappa in Questura infine in carcere. «Continua a ripetere di essere innocente e di non aver fatto del male alla moglie Brigitte - commenta l’avvocato Spada – È un uomo anziano, si sente perso senza la compagna di una vita». Il legale annuncia il ricorso al Tribunale del Riesame per sollecitare una misura alternativa al carcere vista l’età avanzata e le precarie condizioni di salute dell’ex autista che, avendo già trascorso in cella e ai domiciliari un anno e 4 mesi, deve scontare ancora 6 anni e 8 mesi.

La storia

Perria era finito in carcere a gennaio 2019 con la pesantissima accusa di aver ucciso la moglie Brigitte. In realtà i sospetti degli investigatori si erano da subito concentrati sull’ex emigrato in Germania: era stato lui l’ultimo a vedere in vita la 79enne prima di denunciarne la scomparsa la notte tra il 10 e l’11 ottobre 2018. Raccontò che si sarebbe allontanata da casa scalza, senza occhiali e apparecchio acustico. Ricerche immediate, tre giorni dopo venne ritrovata senza vita nel mare di Su Pallosu. E da un’inchiesta su una persona scomparsa si passò a un’indagine per omicidio, con la lente sul marito. Tante le contraddizioni nella sua versione dei fatti, poi la testimonianza chiave di una vicina di casa che vide l’auto di Perria uscire e rientrare nel garage la notte della scomparsa. Alla fine il puzzle venne composto e scattò l’arresto con l’accusa di omicidio volontario. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a far sparire la moglie al culmine dell'ennesima discussione davanti a un programma di una Tv tedesca in cui si parlava di un tradimento. E questa era stata l’ossessione di Perria che per quarant’anni aveva vissuto con il sospetto di essere stato tradito dalla moglie (con il fratello). Una gelosia riesplosa quella notte e finita tragicamente nelle acque fredde dela costa oristanese.