Morte di Asia, una perizia sull’incidente 

Sarà una super perizia affidata all’ingegnere Francesco Marongiu a fare luce sull’incidente in cui ha perso la vita Asia Loddo, la sedicenne quartese morta il 13 aprile all’ospedale Brotzu dopo tre giorni di agonia.

Lo scooter su cui la ragazza viaggiava insieme a un’amica si era schiantato all’altezza dello svincolo di Is Pontis Paris la sera del 9 aprile. Sul momento nessuno aveva fatto i rilievi. L’indagine era scattata solo dopo la morte in ospedale della sedicenne, con i carabinieri che erano stati mandati sul posto dalla Procura per cercare di ricostruire l’accaduto. Ora il pm titolare del fascicolo ha conferito incarico all’esperto per una serie di accertamenti tecnici irripetibili sulla dinamica del sinistro. La mamma e il fratello della della sedicenne sono assistiti dagli avvocati Gabriele Melis ed Edoardo Vassallo e dal consulente di parte Stefano Ferrigno.

