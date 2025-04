Morte di Asia, il giallo dello schianto 

Nessun rilievo, niente accertamenti, né testimonianze acquisite o scooter sotto sequestro. L’incidente di mercoledì sera a Is Pontis Paris, in cui ha perso la vita Asia Loddo, la sedicenne quartese morta domenica mattina all’ospedale Brotzu dopo tre giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione, non è stato rilevato da nessuno. Per la gestione della viabilità, come riferito da chi è passato mercoledì sera dopo le 21,30, erano presenti le pattuglie della Polizia Locale di Cagliari ma gli agenti non hanno potuto fare i rilievi perché l’incidente è avvenuto in territorio di Quartucciu, nel tratto tra via delle Serre e via Primo Maggio (a Selargius). Una volta accompagnate in ospedale le due ragazze, lo scooter sarebbe stato recuperato dai familiari di una delle due. Il tutto è avvenuto senza che qualcuno effettuasse i rilievi. La Polizia Municipale di Quartucciu la notte non ha personale in servizio. Resta da capire se siano stati attivati la Polizia Stradale o i Carabinieri della compagnia di Quartu. E in questo caso se siano intervenuti, magari dopo che il mezzo era già stato portato via.

In Procura

Con la tragica notizia della morte della giovanissima, ieri mattina in Procura si sono accorti del clamoroso corto circuito: su quanto accaduto mercoledì notte non c’era alcun documento ufficiale. Il motivo? Nessuno ha svolto i rilievi. Il perché dovrà ora essere accertato dalla pm Rossana Allieri che ha già richiesto le spiegazioni agli enti preposti. Nella zona, come evidenziato dalle persone passate dopo l’incidente, sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale di Cagliari, competenti per legge – come disposto dalla Prefettura oramai da oltre dieci anni per evitare intoppi proprio sulle competenze di intervento – sulla rotatoria di Is Pontis Paris (che ricade nei territori dei comuni di Cagliari, Quartu, Quartucciu e Monserrato) ma non nel tratto dove è avvenuto lo schianto dello scooter con a bordo le due giovani. La segnalazione a questo punto è stata inoltrata ad altre forze dell’ordine. Ma non sarebbe arrivato nessuno. Gli agenti della Municipale di Cagliari hanno gestito la viabilità, per garantire la sicurezza. Poi il ciclomotore è stato recuperato dai parenti di una delle due ragazze. E la Polizia Locale cagliaritana ha interrotto il servizio.

La ricostruzione

Ora, oltre a dover capire il perché non sia intervenuto nessuno e dunque verificare come mai ci sia stato questo clamoroso intoppo, la Procura affiderà l’incarico per ricostruire la dinamica dell’incidente in cui è morta la sedicenne. Il primo passo sarà la verifica delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Poi si cercheranno eventuali testimoni, oltre ad ascoltare la giovane sopravvissuta allo schianto. Altro passaggio sarà il sequestro dello scooter che sarebbe stato portato via dal luogo dell’incidente dai familiari di una delle ragazze. Si tratta di passaggi importanti per poter chiarire la dinamica dello schianto.

Gli elementi

Le indagini dovranno verificare alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo accertare che effettivamente non siano stati coinvolti altri mezzi: dalle pochissime informazioni emerse, le due amiche potrebbero aver fatto tutto da sole. Inoltre bisogna chiarire chi tra le due fosse alla guida. Verrà inoltre recuperata la documentazione degli equipaggi del 118 intervenuti per soccorrere Asia Loddo (apparsa in condizioni critiche e accompagnata al Brotzu) e l’amica diciottenne (ricoverata al Policlinico di Monserrato): potrebbe servire per ricostruire quanto accaduto.

