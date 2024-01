Morte di Arouri, il conflitto a Gaza rischia l’escalation 

Beirut . Dopo l’uccisione di Saleh el-Arouri – numero due di Hamas, raggiunto martedì da un drone israeliano alla periferia sud di Beirut, in Libano –, cresce nelle cancellerie di tutto il mondo il timore di una fatale escalation del conflitto in corso nella Striscia di Gaza.

L’Egitto ha ufficialmente informato Israele di aver congelato il suo ruolo di mediatore tra lo Stato ebraico e le fazioni palestinesi nei negoziati sugli ostaggi, mentre l’amministrazione Biden non nasconde l’irritazione verso Israele dopo il blitz senza preavviso contro Saleh Al-Arouri (sul quale pendeva una taglia americana salita a 10 milioni di dollari dopo gli attacchi del 7 ottobre). Israele, secondo alcuni dirigenti Usa, non avrebbe informato Washington se non a operazione in corso, tradendo la tradizionale fiducia tra le intelligence dei due Paesi. Un intervento chirurgico, come chiede da tempo l'amministrazione Biden. Ma che rischia di allargare il conflitto suscitando la vendetta di Hezbollah e Iran, alleati di Hamas, dopo il fronte aperto dai ribelli yemeniti Houthi nel Mar Rosso: l'eliminazione di Al-Arouri nel feudo della milizia libanese è infatti la prima negli ultimi anni di un leader dell'organizzazione estremista palestinese al di fuori di Gaza e Cisgiordania.

Intanto, il governo libanese esorta Hezbollah a non rispondere all'uccisione di al Arouri. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Paese, Abdallah Bou Habib, alla radio della Bbc: «Li esortiamo a non rispondere da soli e dialoghiamo con loro a questo riguardo. Siamo molto preoccupati. I libanesi non vogliono essere trascinati, anche Hezbollah non vuole essere trascinato in una guerra regionale».

