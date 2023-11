Morte dell’operaio: indagata Villaservice 

Non ci sono soli i sei indagato per la morte di Ignazio Sessini. Nei giorni scorsi, chiusa l’indagine della Procura sul tragico incidente avvenuto la notte tra il 4 e il 5 luglio 2021, il pubblico ministero Daniele Caria ha notificato anche alla società Villaservice l’avviso di estensione della responsabilità degli enti per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.

A rischiare il processo ci sono Antonella Concas, 49enne di Villacidro, che al momento dei fatti era presidente e rappresentante legale della società, Davide Sardu, 42enne di Gonnosfanadiga, consigliere di amministrazione e rappresentante legale, Alessandro Lai, 70enne di Sanluri, consigliere e legale rappresentante, Massimo Cortese, 63enne cagliaritano, direttore dello stabilimento al tempo della tragedia, Efisio Deiana, 54enne residente a Senorbì, capo impianto, Cristiano Cabriolu, 51enne di Villacidro, responsabile area rifiuti dello stabilimento. Per tutti l’accusa è di omicidio colposo.

Sessini era finito nel tritarifiuti che, stando alla ricostruzione degli investigatori, non si era bloccato. Ora anche la società per la quale lavorava viene chiamata in causa ai senso della legge 231 del 2001. L’ipotesi è che gli indagati e l'azienda non abbiamo adottato modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la morte dell’operaio. Ora verrà dato il tempo sia agli indagati che alla Villaservice di accedere al fascicolo di indagine, potendo così presentare anche memorie o documentazione integrativa. Solo dopo il pm Caria deciderà se chiedere al Gip di fissare un’udienza per proporre il rinvio a giudizio. (fr. pi.)

