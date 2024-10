Morte dell’istruttrice, il caso si complica 

Si complica il caso Ann Lauwers, l’istruttrice di nuoto belga (residente a Valledoria) deceduta a Tempio dopo un intervento chirurgico a causa di una embolia polmonare massiva. La donna, 59 anni, era entrata in sala operatoria per una frattura scomposta della tibia. Ma la Procura di Tempio non si occupa solo della presunta colpa medica (omicidio colposo contestato a cinque medici dell’ospedale Paolo Dettori): nelle indagini è entrata anche un’altra circostanza. La caduta che alla base del caso, avvenuta alla fine di settembre, è stata classificata come un incidente sul lavoro. Ann Lauwers, stando agli atti delle indagini, ha perso l’equilibrio ed è caduta, a quanto pare da un monopattino, mentre si stava spostando per ragioni di lavoro. Le conseguenze sono state, purtroppo, la frattura scomposta e poi il decesso della donna. Dal punto di vista strettamente legale dovrà essere chiarito se la morte della nuotatrice è l’esito tragico dell’incidente sul lavoro oppure è stata causata da un errore medico. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Tempio e dai militari del Nas di Sassari.

Questa mattina sarà conferito l’incarico per l'autopsia: gli accertamenti affidati al medico legale Salvatore Lorenzoni inizieranno subito.

RIPRODUZIONE RISERVATA