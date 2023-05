Morte dell’elettricista,  nessun colpevole  

Nessuna pista sondata in questi mesi dagli investigatori della Procura ha fatto emergere elementi che potessero far ipotizzare qualcosa di diverso dal tragico incidente. Per questa ragione, la sostituta procuratrice Nicoletta Mari ha chiesto l’archiviazione del fascicolo sulla morte dell’elettricista 58enne, Cesare Aledda, trovato cadavere il 17 marzo scorso nell'abitazione che aveva preso in affitto e dove aveva realizzato il suo laboratorio. Fatale per l’artigiano sarebbe dunque stata una tragica caduta, così come accertato dal medico legale Roberto Demontis che aveva effettuato la perizia necroscopica sulla salma su incarico della Procura.

Si chiude così, con la richiesta al Gip di archiviare il procedimento, l’indagine alla quale hanno lavorato per settimane i carabinieri della Compagnia di Quartu e del Nucleo investigativo, coordinate dal maggiore Nicola Pilia, dal capitano Michele Cerri e dal tenente Ignazio Cabras.

Cesare Aledda è morto a causa della caduta, pare dalla scala di casa in via Garibaldi a Burcei: si sarebbe trattato dunque di una disgrazia. Agli investigatori era arrivata la notizia che nei giorni precedenti l’elettricista avesse litigato con qualcuno, ma alla fine si sarebbe trattato di un fatto del tutto scollegato con la tragedia.

