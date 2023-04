Morte della psichiatra, preso il killer  

Pisa. Per la psichiatra non c'è più nulla da fare: è arrivata la dichiarazione di morte cerebrale e già dalle prossime ore ci sarà l'espianto degli organi, l'ultimo atto di generosità di una donna che ha dedicato la vita a curare gli altri. È stato un agguato premeditato quello di cui è stata vittima Barbara Capovani, 55 anni, presa a sprangate – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – proprio da un suo paziente. Il presunto assassino si chiama Gianluca Paul Seung, 35 anni, con un passato di altre aggressioni, atti violenti e persino un arresto. Ieri è stato fermato.

Paziente della vittima dal 2019, il 35enne l'avrebbe aggredita ripetutamente con una spranga nel parcheggio dell'ospedale Santa Chiara di Pisa con numerosi colpi alla testa. Ventiquattro ore prima dell'aggressione, il 35enne era andato a cercare Barbara Capovani, 55 anni, responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'ospedale, ma senza successo. Il giorno dopo l'uomo è tornato fuori dal padiglione, vestito con abiti scuri, il volto coperto da una mascherina, in testa un cappellino e sulle spalle uno zaino, ha atteso che la donna, madre di tre figli, verso le 18 finisse il suo turno, uscisse e si avvicinasse alla sua bicicletta lasciata in una rastrelliera poco fuori il portone. Proprio lì mentre era chinata e stava togliendo il lucchetto, l'aggressore l'ha sorpresa alle spalle colpendola ripetutamente sul cranio probabilmente con uno scatto un bastone, arma che non è stata trovata. Poi si è allontanato lasciando la psichiatra esanime in una pozza di sangue.

Dopo aver ascoltato i colleghi della donna e visionato i filmati per la polizia il quadro era ormai chiaro: si trattava di un paziente della psichiatra. Alle quattro di notte di domenica è scattato il blitz della squadra mobile di Pisa con la perquisizione dell'abitazione di Gianluca Paul Seung, residente a Torre del Lago, in provincia di Lucca. Ma l'uomo si è barricato dentro ed è così scattata l'irruzione degli agenti che hanno sfondato la porta. Il 35enne ha reagito utilizzando uno spray urticante prima di essere definitivamente immobilizzato. Nella sua casa i poliziotti hanno trovato una balestra con alcuni dardi e sequestrato indumenti ed oggetti tra cui un telefono cellulare e un pc.

All'accusa di omicidio, una volta accertata la morte cerebrale, si aggiungerà anche l'aggravante della premeditazione. I profili social del presunto omicida sono pieni di post con tesi complottiste che spaziano dalla guerra in Ucraina, alla Chiesa e alla massoneria . «Sono uno sciamano, mediatore fra invisibile e visibile; collego le dimensioni». Così si definisce sul suo profilo Facebook.

