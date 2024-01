Morte della farmacista, annullata la condanna alla ginecologa 

Dopo la condanna in primo grado e in appello il procedimento si era prescritto, ma ora la Cassazione ha annullato la sentenza nei confronti della ginecologa Caterina Tronci, finita sotto processo per la morte della farmacista cagliaritana Deneslava Cascu. Il procedimento tornerà alle sezioni civili della Corte d’appello di Cagliari per quanto riguarda le questioni risarcitorie.

La farmacista era morta nell’ottobre 2013 a causa di un’emorragia dopo un intervento in day hospital per l’asportazione di un fibroma eseguito all’ospedale Santissima Trinità. Dopo la tragedia l’indagine era stata condotta dal pubblico ministero Andrea Massidda che aveva ottenuto la condanna ad un anno e mezzo per omicidio colposo. Una decisione confermata in secondo grado, ma ora annullata dalla Suprema Corte quando, però, sul fronte penale è giù maturata la prescrizione. La ginecologa Caterina Tronci è difesa dall'avvocato Massimiliano Ravenna, mentre la famiglia della farmacista deceduta era assitita dai legali Rita Dedola, Francesco Marongiu e Alberto Filippini. Deneslava Cascu, dipendente della farmacia Piga di viale Trieste, era entrata in ospedale alle 7,30 per un intervento programmato da tempo in laparoscopia. Poi la tragedia.

