Morte della direttrice: patteggia 

Un anno e dieci mesi. È la pena patteggiata ieri mattina davanti al gup del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, da Bruno Loche (difeso dagli avvocati Paolo Tuffu e Pietro Sanna), camionista di Fonni, accusato del duplice omicidio stradale della direttrice del carcere di Badu ‘e Carros, Patrizia Incollu, e dell’assistente capo della polizia penitenziaria Peppino Fois. L’imputato era rappresentato dagli avvocati Lorenzo e Chiara Soro. Una condanna patteggiata in fase di indagine con il pm Riccardo Belfiori e reiterata ieri in udienza dal collega Ireno Satta e accolta integralmente dal giudice.

L’incidente

La Incollu e Fois, il pomeriggio del 19 ottobre di un anno fa, tornavano a Nuoro dal carcere di Lanusei dopo una giornata di lavoro ed erano attesi nell’istituto penitenziario di Badu ‘e Carros. Ma il viaggio si è interrotto al chilometro 18 della statale 389. La loro auto di servizio, una Skoda Octavia, si è scontrata con il camion di Bruno Loche, operaio di Fonni. Il mezzo pesante, in un rettilineo svoltò a sinistra per entrare in un distributore, inpegnando in contromano l’altra corsia adibita al senso di marcia opposto, in un tratto di strada dove la manovra non era consentita.

L’auto con a bordo la Incollu e Fois viaggiava ad alta velocità e i due non ebbero scampo, nonostante un inutile tentativo di frenata. L’agente, 52 anni originario di Illorai, era morto sul posto. La Incollu invece (i familiari dell’ex direttrice di Badu’e Carros ieri erano costituiti parte civili con l’avvocato Maria Grazia Monni, di Sassari) era stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro dove era morta 12 giorni dopo, nonostante tutti gli sforzi dei medici per salvarle la vita.

Le indagini

Un incidente che suscitò grande commozione per la grande stima da parte di tutti verso l’ex direttrice e l’agente: solo pochi giorni fa entrambi sono stati ricordati con una cerimonia ufficiale all’esterno del carcere nuorese. Dopo l’incidente stradale la Procura di Nuoro aveva chiesto un incidente probatorio, per analizzare i cellulari degli autisti e la perizia cinematica per chiarire la dinamica dell’incidente, dove è emerso che la Skoda viaggiava ad una velocità di quasi tre volte superiore a quella del limite consentito, che in quel rettilineo è di 50 chilometri all’ora.

