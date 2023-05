Morte della 16enne, l’amico patteggia 4 anni 

Si è chiuso ieri mattina con il patteggiamento a quattro anni di reclusione il procedimento penale nei confronti del 19enne Alessio Farci, di Sant’Anna Arresi, accusato di omicidio stradale e lesioni stradali pluriaggravate per l’incidente che aveva causato la morte della 16enne Beatrice Arru, rimasta incastrata nell’auto che, dopo una paurosa carambola, aveva preso fuoco.

Il patteggiamento

Si sono registrati attimi di tensione, ieri mattina, prima e dopo l’udienza nella quale il giudice del Tribunale, Giuseppe Pintori, ha accolto la richiesta di pena concordata dagli avvocati difensori del giovane, Luigi Porcella e Clara Cogotzi, con la sostituta procuratrice Rita Cariello, titolare del fascicolo. Per i familiari e gli amici della ragazzina rimasta uccisa nell’incidente, i 4 anni di reclusione accordati col patteggiamento sono una pena troppo bassa rispetto alle accuse contestate. Alessio Farci, infatti, era risultato positivo alla cannabis e all’alcol, con un tasso doppio rispetto a quello consentito per guidare, e al momento dell’incidente sarebbe sfrecciato con la sua Opel Corsa ad una velocità prossima a 100 chilometri orari, il doppio di quella prevista in quel tratto di strada, oltretutto passando con il rosso e causando l’incidente mortale, nel quale rimasero anche ferite 3 persone. Dopo una lunga camera di consiglio, il giudice ieri ha letto la sentenza che ha ritenuto congrua la condanna a 4 anni. Il patteggiamento, tra l’altro, ha escluso automaticamente dal procedimento penale la parte civile (i familiari si erano presentati con l’avvocato Marco Zusa), che ora dovrà procedere separatamente con una causa, visto che l'assicurazione ha risarcito il danno solo parzialmente (avrebbero concorso nel danno – questa la motivazione della liquidazione non integrale – essendo consapevoli delle condizioni di scarsa lucidità del conducente quando sono salite in auto).

L’indagine

Nessuno dei conducenti delle altre auto coinvolte è stato indagato. Alla fine dell’indagine, la pm Cariello aveva ritenuto che tutte le responsabilità del tragico incidente avvenuto il 4 luglio dello scorso anno (alle 4.20 del mattino), fossero da addebitare alla condotta di Farci, all’epoca appena diciottenne e amico della ragazza che ha perso la vita. La posizione del giovane, già indagato subito dopo la tragedia, si era notevolmente complicata dopo gli esami di laboratorio e dopo la consulenza cinematica ordinata dalla pm Cariello. I primi avevano riscontrato l’uso di cannabinoidi e un tasso alcolemico di 1.10 (il massimo per guidare è 0,5), la seconda che l’Opel guidata dal ragazzo avrebbe percorso la via Gramsci ad una velocità di circa 100 chilometri orari, attraversando l’incrocio col rosso. Nessun commento dalla famiglia Arru con l’avvocato Marco Zusa, così come dall’avvocato Luigi Porcella che, contattato, ha preferito non rilasciare dichiarazioni visto la delicatezza della situazione.