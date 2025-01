Morte del camionista: «No all’archiviazione» Il gip riapre le indagini 

Riaprire le indagini sulla morte di Ivan Ilchev Hristozov, il 38enne morto schiacciato dalla cabina della sua bisarca utilizzata per il trasporto di auto, nel piazzale di un’azienda di viale Elmas, nella zona industriale. Lo ha deciso il gip del Tribunale, Giorgio Altieri, assegnando al pubblico ministero Nicoletta Mari altri sei mesi per eseguire ulteriori accertamenti sul drammatico incidente avvenuto poco prima delle 11 del 4 dicembre 2022.

Il giudice per le indagini preliminari non ha dunque accolto la richiesta di archiviazione della pm, nei confronti del titolare dell’impresa, Hristov Svetoslav Ilchev, fratello della vittima, difeso dall’avvocato Ottaviano Cui. Ad asisstere la famiglia dell’autista deceduto ci sono gli avvocati Pier Andrea Setzu, Dario Musino e Anna Altea Pudda. Le indagini della Polizia e del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal) avevano collegato la tragedia ad una possibile imprudenza: il camionista, per controllare il guasto ad uno dei soffioni (gli ammortizzatori ad aria che tengono stabile e in piano il posto di guida) della cabina dell’autoarticolato avrebbe utilizzato un cric poggiato su una tavoletta di legno. Il sostegno ha ceduto e per Ivan Hristozov non c'è stato niente da fare.

Secondo il Gip Altieri gli elementi già presenti in atti basterebbero non accogliere l’archiviazione, ma per avere un quadro completo sarebbe necessario della vicenda sarebbero necessarie ulteriori indagini con acquisizioni documentali e sentendo un testimone. Da qui l’ordine alla pm Mari di riaprire le indagini e assegnare altri sei mesi alla Procura. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA