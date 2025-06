Morte del 16enne, via agli interrogatori: chi non l’ha soccorso? 

Sono stati identificati pressoché tutti i giovani, alcuni maggiorenni, che venerdì notte hanno preso parte alla festa in spiaggia, tra Su Siccu e Sant’Elia, assieme al 16enne di Sestu, Mariano Olla, poi ripescato sabato mattina senza vita. Gli agenti della Squadra Mobile hanno subito iniziato gli interrogatori per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo, ma anche per valutare eventuali profili di responsabilità attorno al suo decesso.

Omissione di soccorso

Per il momento la sostituta procuratrice Diana Lecca, il pubblico ministero di turno in Procura, avrebbe chiesto agli investigatori di indagare con l’ipotesi di omissione di soccorso, ma a seguito degli esiti dell’autopsia – che sarà eseguita domani al Brotzu – il fascicolo potrebbe essere integrato anche con un’ulteriore nuova contestazione ben più grave: la morte come conseguenza di altro reato. Per ora l’ipotesi più probabile, però, resta quella che il 16enne sia annegato: sul corpo, infatti, non sono stati rilevati segni di violenza.

Gli interrogatori

Gli agenti della Mobile, coordinati dal primo dirigente Davide Carboni, hanno subito tracciato la lista dei partecipanti alla festa. Non solo giovanissimi, come il povero Mariano Olla, ma anche ragazzi più grandi avrebbero preso parte all’appuntamento in spiaggia, contrassegnato da musica e divertimento. Un evento, a quanto pare, organizzato grazie al passaparola via Instragram e in altri social, al quale avrebbero aderito in tanti. Per questa ragione, durante le indagini di sabato, gli investigatori hanno prima cercato di capire chi avesse realmente partecipato, per poi capire con chi stesse trascorrendo la serata il 16enne. Ieri, stando alle indiscrezioni, gli interrogatori sono proseguiti, tanto che la Squadra Mobile già avrebbe un’idea chiara di ciò che possa essere avvenuto prima della tragedia.

L’autopsia

Questa mattina la pm Diana Lecca formalizzerà l’incarico al medico legale Roberto Demotis per l’autopsia che verrà eseguita domani. La Procura vuole capire come e perché sia morto Mariano Olla, stabilendo se sia rimasto vittima di un malore, magari quando si stava facendo un bagno notturno. Nonostante appaia già esclusa l’ipotesi di una morte violenta (l’esame necroscopico esterno non avrebbe evidenziato nulla in tal senso), l’esito dell’accertamento autoptico potrebbe anche portare ad una ulteriore pista investigativa: la morte come conseguenza di altro reato, ma per il momento su questa ipotesi ipotesi viene mantenuto il più stretto riserbo.

La spiaggia

L’allarme è scattato sabato mattina, verso le 7, quando al 118 è arrivata la notizia del corpo avvistato da alcuni bagnanti a circa dieci metri dalla riva. Aveva i pantaloncini, le sneakers, ma non la maglietta. La notizia della festa in spiaggia della sera prima è arrivata rapidamente agli investigatori, diffusa anche grazie ai social dove sono comparsi numerosi commenti degli amici del giovane, tutti sconvolti per l’accaduto. Gli agenti della Squadra Mobile con i colleghi della Polizia Scientifica hanno anche ispezionato la parte di arenile dove si sarebbe svolto l’evento notturno, catalogando alcuni oggetti che sono stati portati via. Non è escluso, inoltre, che finita la festa qualcuno abbia anche ripulito e sistemato tutto, magari senza accorgersi che all’appello mancava il 16enne di Sestu. Nelle prossime ore saranno dunque sentiti in Questura i giovani che si trovavano con lui e con cui avrebbe trascorso parte della serata.

