Morte da chiarire, sul grifone “Enzo” indaga la Forestale 

“Enzo”, il grifone di un anno che aveva catturato l’attenzione della comunità nuorese, non è morto per cause naturali. È emerso ieri mattina grazie all’autopsia eseguita presso il centro faunistico di Bonassai. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, sarà avviata un’inchiesta per fare luce sulla sua morte. Il corpo è stato ritrovato mercoledì nelle campagne di Predas Arbas dagli uomini della Forestale. Il rapace, che un mese fa si era trasferito in città, aveva suscitato grande curiosità, tornando a volare sopra l’Ortobene, dove non si vedevano grifoni da decenni. Aveva trovato cibo alla periferia di Nuoro, nutrendosi della carcassa di una mucca, e sembrava essersi adattato bene all’ambiente, suscitando l’interesse di esperti e residenti.

Il grifone, legato al progetto Life “Save for Vulture”, iniziativa nata per proteggere questi rapaci, era stato monitorato da vicino, insieme a un altro esemplare di pari età, “Senni”, che si è fermato nelle campagne di Onifai. Il progetto, che coinvolge Forestas, università di Sassari, il Corpo forestale e Fondazione Vcf, ha avuto un impatto significativo sulla conservazione di questi uccelli. Ora la morte di “Enzo” solleva non pochi interrogativi. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA