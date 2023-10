Morte cerebrale per la Incollu 

Morte cerebrale per Patrizia Incollu, la direttrice del carcere di Badu ’e Carros, vittima 12 giorni fa di un pauroso incidente sulla statale 389 in cui è deceduto l’assistente capo Peppino Fois. Ieri alle 19 è stata dichiarata la morte cerebrale nel reparto di Rianimazione del San Francesco dov’era stata ricoverata in condizioni gravissime. La situazione è precipitata: ogni attività vitale è legata all’ausilio delle macchine. La sua tragedia suscita grande commozione.

Il dolore

Patrizia Incollu, 57 anni, radici ogliastrine (padre di Baunei), nata e cresciuta a Sassari, è molto nota per i suoi incarichi nei penitenziari sardi: a Nuoro, Mamone, Sassari, Lanusei. Tornava da Lanusei il pomeriggio del 19 ottobre quando è stata coinvolta nel drammatico incidente. «L’amministrazione penitenziaria tutta si stringe con deferente rispetto al dolore dei familiari», afferma il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo. Laureata in giurisprudenza, master in criminologia e difesa sociale e corso di perfezionamento in psicopatologia penitenziaria, Patrizia Incollu trascorre la sua vita professionale in diversi istituti. «Ricordiamo la dedizione e la passione con la quale svolgeva l’arduo compito di dirigere più di un istituto penitenziario», dice Russo.

La tragedia

La Incollu e Fois, il pomeriggio del 19 ottobre, tornavano a Nuoro dal carcere di Lanusei dopo una giornata di lavoro. Ma il viaggio si è interrotto al chilometro 18 della statale 389. La loro auto, una Skoda Octavia, si è scontrata frontalmente con il camion di Bruno Loche, operaio di Fonni. L’agente, 52 anni originario di Illorai, è morto sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del 118. Lei era stata trasportata in gravissime condizioni al San Francesco. Ieri alle 12.30 è stata avviata la procedura durata sei ore sino alla dichiarazione della morte celebrare alle 19.

La dinamica

Sull’incidente sono in corso gli accertamenti della Polstrada, coordinata dal pm Riccardo Belfiori, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in cui è indagato Loche (difeso da Paolo Tuffu). Erano le 17.30, quando la Skoda condotta da Fois si è trovata sulla sua corsia il camion che procedeva in direzione opposta. Il mezzo svoltava a sinistra per immettersi nel piazzale del distributore di benzina all’altezza di Janna ’e Ferru. Forse doveva rifornire, o fare rientro nel deposito della ditta per cui lavora, che sta proprio dietro alla stazione di servizio. L’impatto è stato violentissimo.

Chiusa la 131 dcn

Ieri sera alle porte di Nuoro, vicino alla galleria di Pratosardo dove sono in corso i lavori, due auto si sono scontrate frontalmente. Due coniugi di Galtellì, a bordo di una Golf, sono stati accompagnati in ospedale dal 118. Illesi gli occupanti di una Corsa. Sul posto i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per oltre tre ore, fino alle 21, tra disagi e lunghe code di auto.

