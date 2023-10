Morte bianca in Messico, giovedì l’addio 

Il feretro di Mariano Piras arriverà oggi a Roma. Domani mattina sbarcherà in Sardegna e poi, intorno alle 14.30, verrà accolta nella chiesa parrocchiale di Arzana dove, due ore dopo, verrà officiata la funzione funebre. È l’ultimo atto di un calvario cominciato il 20 settembre scorso, quando l’elettricista ha perso la vita in un incidente sul lavoro in Messico. Era impegnato in alcune operazioni su un capannone e sarebbe caduto da un’altezza di 8 metri. I soccorsi si erano rivelati inutili. Mariano Piras, sposato e padre di tre figli, si trovava in America da qualche settimana per conto di un’azienda con sede a Milano. Sin da subito erano stati ipotizzati tempi lunghi per il rimpatrio della salma e così in effetti si è verificato. La burocrazia internazionale ha rallentato le procedure e il feretro ha potuto lasciare il Messico lo scorso fine settimana. (ro. se.)

