Morte alla Villaservice, niente abbreviato 

Nessuno dei sei imputati ha chiesto riti alternativi, per questa ragione il 25 marzo la parola passerà subito al pubblico ministero Daniele Caria per le eventuali richieste. In compenso, ieri mattina, il giudice Michele Contini ha sciolto la riserva sull’ammissione come parte civile del sindacato Usb, che potrà partecipare all’udienza preliminare con l’avvocata Giulia Lai.

È proseguita, ieri mattina, l’udienza davanti al Gup di Cagliari che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Daniele Caria al termine dell’inchiesta per la morte di Ignazio Sessini, l’operaio della Villaservice ucciso dopo essere caduto nel tritarifiuti della discarica a Villacidro. Sotto accusa per omicidio colposo davanti ci sono Antonella Concas, 49enne di Villacidro che nell’estate di tre anni fa era presidente e rappresentante legale dell’azienda, Davide Sardu, 42enne di Gonnosfanadiga, consigliere di amministrazione e rappresentante legale, Alessandro Lai, 70enne di Sanluri, consigliere e legale rappresentante, Massimo Cortese, 63enne, cagliaritano, direttore dello stabilimento al tempo della tragedia, Efisio Deiana, 54enne residente a Senorbì, capo impianto, Cristiano Cabriolu, 51enne di Villacidro, responsabile area rifiuti dello stabilimento. Già costituiti i familiari della vittima con i legali Andrea Casu, Nicola Marongiu e Gavino Todde, mentre gli imputati sono difesi dagli avvocati Francesco Atzori, Guido e Federico Manca Bitti, Massimiliano Ravenna, Massimo Ledda e Fabio Pili.

