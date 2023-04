Morte alla Villaservice, 6 indagati 

Sei indagati per la morte di Ignazio Sessini. A 641 giorni dalla tragedia, la Procura della Repubblica di Cagliari ha chiuso l’inchiesta sulla morte dell’operaio 56enne di Villacidro precipitato nel tritarifiuti all’interno dello stabilimento della Villaservice nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2021. Sotto accusa – l’ipotesi di reato formulata dal pubblico ministero Daniele Caria è quella di omicidio colposo – sono finiti Antonella Concas, 49enne di Villacidro, che al momento dei fatti era presidente e rappresentante legale della società, Davide Sardu, 42enne di Gonnosfanadiga, consigliere di amministrazione e rappresentante legale, Alessandro Lai, 70enne di Sanluri, consigliere e legale rappresentante, Massimo Cortese, 63enne cagliaritano, direttore dello stabilimento al tempo della tragedia, Efisio Deiana, 54enne residente a Senorbì, capo impianto, Cristiano Cabriolu, 51enne di Villacidro, responsabile area rifiuti dello stabilimento.

L’accusa

In base alla ricostruzione del pm, i sei indagati, a vario titolo, avrebbero «cagionato la morte di Ignazio Sessini, unico addetto in quel momento alla lavorazione che avveniva in ambiente insalubre, in quanto caratterizzato da sistema di ventilazione e illuminazione inadeguati, a causa di composti volatili maleodoranti e tossico-nocivi che impedivano la visibilità, limitavano l’ossigenazione e rendevano scivolose le superfici». Non solo, perché Sessini sarebbe stato chiamato a lavorare «senza adeguata analisi del rischio di caduta nella vasca del tritomiscelatore nel Documento di valutazione dei rischi e, conseguentemente, senza alcuna previsione di procedure operative in ordine alle modalità di verifica dei malfunzionamento o in caso di intasamenti, senza alcuna previsione in ordine all’utilizzo di dispositivi individuali atti ad evitare l’inalazione di gas e vapori tossico-nocivi e senza alcuna previsione per l’utilizzo di dispositivi atti a evitare la caduta all’interno della vasca». Infine, Caria spiega che a Sessini era stato affidato un incarico «senza un’adeguata formazione che imponesse la conoscenza e l’osservanza del manuale d’uso e del fascicolo tecnico del macchinario che prevedevano espressamente il divieto di compiere operazioni senza prima spegnere il macchinario». Ora le carte dell’inchiesta sono nelle mani dei legali: per Lucia Murgia, vedova di Ignazio Sessini, gli avvocati Andrea Casu e Nicola Marongiu, mentre per gli indagati sono stati nominati Francesco Atzori per Antonella Concas, Fabio Cannas per Davide Sardu, Riccardo Fiorelli per Alessandro Lai, Giuseppe Bellisai per Massimo Cortese, Simone Roggeri per Efisio Deiana e Simonetta Dessì per Cristiano Cabriolu.

Il paese

L’incidente avvenuto nella Villaservice aveva sconvolto l’intera comunità che fin dai primi giorni ha invocato giustizia per l’operaio morto mentre – da solo – faceva il turno di notte nello stabilimento dell’area industriale.