Morte alla Gesam: no all’archiviazione 

Nessuna archiviazione sul caso Gesam. A distanza di tre anni dalla morte di Antonio Masia, deceduto il 25 luglio 2022 nella struttura per lo smaltimento dei rifiuti di Truncu Reale, il gip Giuseppe Grotteria ha disposto ieri la formulazione dell’imputazione coattiva per omicidio colposo a carico dei tre indagati. Si tratta di Antonio Cesaraccio, presidente della società, di Innocenzo Giannasi, dirigente dell’azienda, e di Michela Coppola, responsabile per la sicurezza. Il giudice aveva deciso un supplemento di indagini sulla vicenda per verificare eventuali violazioni sulle norme per gli infortuni sul lavoro coinvolgendo sia la procura che lo Spresal. I controlli avrebbero appurato diverse trasgressioni riguardanti proprio l’infortunistica facendo ipotizzare che la scomparsa di Masia, operaio dello stabilimento, sia riconducibile anche a questo aspetto.

Per questo motivo il gip ha respinto la richiesta di archiviazione da parte della pm Maria Paola Asara disponendo invece che, entro dieci giorni, la magistrata riformuli l’imputazione nella direzione dell’omicidio colposo. I difensori di parte civile sono gli avvocati Francesca Fiori e Daniele Alicicco mentre i legali Nicola Lucchi e Giorgio Murino difendono rispettivamente Cesaraccio e Coppola, e Giannasi. Lo scorso marzo era andato assolto per non aver commesso il fatto, in sede di giudizio abbreviato, Fabiano Mario Saba, collega di Masia, anch’egli imputato per omicidio colposo oltre che per occultamento di cadavere. La pm Asara aveva sollecitato l’assoluzione anche dopo l’integrazione istruttoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA