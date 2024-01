Morte al Santissima Trinità, aperta un’inchiesta 

Era lucido e pienamente capace di intendere e di volere. Dunque, almeno stando ad una prima e sommaria verifica dei verbali, aveva anche la facoltà di lasciare volontariamente il pronto soccorso. È quanto emerge dalle prime carte in mano ai carabinieri che sono state trasmesse in Procura sulla morte di Romano Mameli, 84 anni, residente a Flumini di Quartu, trovato senza vita giovedì in un sotterraneo dell’ospedale Santissima Trinità. Era stato portato mercoledì al pronto soccorso in codice verde per un male alle gambe e, dopo dieci ore, quando è stato chiamato per la visita, i sanitari hanno scoperto che non era più in sala d’aspetto.

L’indagine

Ieri non era ancora arrivato in Procura l’esposto dei familiari dell’anziano pensionato: il pubblico ministero di turno, Daniele Caria, ha dunque restituito la salma ai parenti per le esequie. I carabinieri, in ogni caso, avrebbero effettuato degli accertamenti dopo l’esame del medico legale che ha riscontrato la morte naturale. Per il momento non è chiaro se l’uomo sia morto comunque per un’ipotermia o per un attacco cardiaco sopraggiunto quando stava cercando l’uscita dall’ospedale.

La ricostruzione

Stando ad una prima, sommaria ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto quasi 10 ore in pronto soccorso, ma verso le 20 di mercoledì di lui si sono perse le tracce. Dopo una serie di appelli sui social e la segnalazione ai Carabinieri, i sanitari lo hanno trovato ormai senza vita verso le 13 di ieri. Il corpo si trovava nei pressi dell’uscita di via Timavo, in un piano seminterrato dell’ospedale usato come ripostiglio. Giovedì sera i nipoti (l’anziano non aveva moglie e figli) sono andati a formalizzare una denuncia per capire come mai Romano Mameli sia stato lasciato senza un controllo per così tanto tempo. L’84enne soffriva di varie patologie (alcune gravi) e, stando alle testimonianze, mercoledì mattina sarebbe stata chiamata l’ambulanza perché non si reggeva in piedi.

Gli accertamenti

Prima ancora che venisse formalizzato l’esposto dei parenti, carabinieri e pm avrebbero comunque deciso di accertare, di iniziativa, le condizioni di lucidità del paziente. Stando alle prime indiscrezioni filtrate il pensionato, pur con malattie e acciacchi, sarebbe stato perfettamente nella pienezza delle proprie volontà. Avrebbe dunque lasciato il pronto soccorso di sua iniziativa. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza.

