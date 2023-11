Mortale sulla 387:  «Non guidavo io»  

Inviato

Dolianova. A mezzogiorno e un quarto, dopo tre ore di dichiarazioni spontanee Nicola Ibba esce dalla caserma dei carabinieri. Magro, la visiera del cappellino calata sulla fronte, occhiaie segnate, barba non rasata, dimostra più dei suoi 38 anni; non zoppica e non ha ferite visibili. Nemmeno un graffio. Vuole dichiarare qualcosa a L’Unione Sarda ? L’uomo, al momento unico indagato per il terrificante incidente stradale di domenica mattina sulla 387, costato la vita al suo amico di sempre, Daniele Picciau, guarda la sua avvocata, Antonella Saba. Fa no con la testa, poi cambia idea: «Non ero io al volante».

E chi, allora, guidava la Bmw del suo amico di una vita Nicola Dessì, che alle 4 di domenica mattina è andata a infilzarsi nel guard rail? «Non io», ripete.

«Ero seduto dietro»

Allontanatosi dal luogo dell’incidente domenica mattina poco dopo le 4, Nicola Ibba dice di aver vagato per ore mentre i carabinieri lo cercavano ovunque. Alle 9 di ieri ha bussato alla porta della caserma di via Cagliari chiedendo di poter parlare. Ai carabinieri che lo accusano di omicidio stradale aggravato (non ha mai conseguito la patente di guida) il 38enne ha contrapposto la sua verità: non era lui il guidatore. Lui, ha precisato, era seduto nel sedile posteriore, sul lato destro, accanto a Gregorio Gervasi, il quarto passeggero, l’unico non dolianovese, l’elemento “nuovo” della compagnia, conosciuto di recente.

Il sangue sul volante

Che davanti, sul sedile del passeggero viaggiasse il morto, Daniele Picciau, non ci sono dubbi. Chi, allora, era al volante?

Alla domanda precisa degli investigatori Ibba avrebbe dato la risposta a questo punto più ovvia: il proprietario della Bmw, Nicola Dessì, il 28enne finito al Brotzu con fratture alle costole e ferite alle braccia giudicate guaribili in trenta giorni e obiettivamente poco compatibili con l’ipotesi che viaggiasse sul sedile posteriore.

Domenica, ai carabinieri, Dessì avrebbe invece dichiarato che guidava Ibba. Ieri mattina, contro i pareri dei medici, il 28enne ha peraltro lasciato il reparto di Ortopedia dell’ospedale cagliaritano dove sarebbe dovuto essere operato con urgenza (rischia di perdere l’uso di un avambraccio): la firma sul foglio di dimissioni è del suo amministratore di sostegno. Il giovane, che è sottoposto al regime della libertà vigilata per altre vicende, al momento non è indagato.

Già oggi dovrebbero essere eseguiti ulteriori accertamenti tecnici sull’auto incidentata e sulla compatibilità fra le ferite riportate dai sopravvissuti e la loro collocazione nell’abitacolo al momento dell’incidente. L’avvocata Saba avrebbe attirato l’attenzione degli inquirenti sulle tracce ematiche riscontrate sul volante, che il suo assistito non avrebbe toccato nelle ore che hanno preceduto lo schianto, e sul fatto che Ibba non ha riportato traumi.

«È morto un amico»

Nicola Ibba, 38 anni e una storia familiare segnata da tragedie, non ha mai conseguito la patente di guida e ha avuto nel tempo diversi guai con le forze dell’ordine (motocarri e motorini rubati, furti in cantieri edili e uno in casa di un pensionato trasformatosi in rapina dopo la reazione della vittima, evasione dagli arresti domiciliari, resistenza a pubblico ufficiale).

Perché allontanarsi dal luogo dell’incidente, finendo per attirare su di sé l’accusa, pesantissima, di omicidio stradale? «Ero sotto choc», risponde al cronista. E ora come sta? «Fisicamente bene. Ma soffro per la morte di un amico caro. Non ho altro da dire».

Le dichiarazioni rilasciate da Nicola Ibba al comandante della Stazione dei carabinieri di Dolianova, insieme a quelle di un testimone, una guardia giurata arrivato fra i primi sul luogo della tragedia domenica mattina e ascoltato dagli investigatori ieri nel primo pomeriggio, sono ora all’attenzione del magistrato titolare dell’inchiesta, Diana Lecca.

