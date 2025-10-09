VaiOnline
Villasor.
Mortale sulla 196, l’ipotesi del monopattino 

Il frontale dopo il salto di corsia dell’Alfa Romeo guidata dalla vittima 

Una manovra pericolosa compiuta nel disperato tentativo di evitare una persona che, nella luce incerta dell’alba, percorreva la Statale 196 a bordo di un monopattino: è una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri delle Stazioni di Nuraminis e Serramanna e della Compagnia di Sanluri sulle cause dell’incidente che mercoledì mattina è costato la vita a Giacomo Pilloni, 45enne di Serramanna, e il ferimento di altre quattro persone, tutte trasportate in ospedale in codice rosso.

Vestiti scuri, niente luci

L’ipotesi non è l’unica in campo, nelle indagini su un incidente che fonti investigative definiscono «molto particolare» e dai contorni incerti. Di certo c’è che a invadere la corsia opposta è stata proprio l’Alfa Romeo di Pilloni. Perché? I militari hanno ascoltato diversi testimoni per accertare cosa sia successo mercoledì all’alba sulla Statale 196, fra le strade più pericolose della Sardegna, e al momento nessuno di quanti hanno assistito alla tragedia avrebbe fornito agli inquirenti certezze in merito alla presenza di un monopattino. Tuttavia su quella strada, specie nei tratti tra Villasor e Villacidro e verso la 130 in direzione Decimomannu, non è raro incrociare o superare persone, spesso vestite con indumenti scuri, che viaggiano a bordo di questi mezzi di trasporto spesso del tutto privi di luci.

Strada pericolosa

L’ennesima tragedia riporta al centro del dibattito la sicurezza della “196”: rettilinei che possono trarre in inganno, carreggiate strette e mancanza di margini di sicurezza rendono potenzialmente fatale anche il minimo errore. «Basta poco per finire fuori strada o rischiare un frontale», osserva il sindaco di Villasor, Massimo Pinna. Il suo nome si aggiunge a una lunga lista di vittime: sulla “strada delle croci” solo negli ultimi anni hanno perso la vita Cinzia Vacca, Sebastiano Chessa, i giovanissimi Angelica Lucia Angulo Gomez e Steven Carbini, il loro bambino non ancora nato, Simone Atzeni, Piero Angelo Murru, Nancy Maria Cardenas, Jovany Mesa Cardenas e Terenzio Muntoni.

I feriti

Sull’Alfa Romeo, con Pilloni, viaggiavano tre abitanti di Serramanna: Alessio Tanca, Michele Cocco e Giampiero Lecca, quest’ultimo ricoverato in Chirurgia d’urgenza al Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato. Sulla Fiat 500 invece viaggiava una donna: Jessica Pini, 36 anni, di Decimomannu.

