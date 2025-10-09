Mortale sulla 196, l’ipotesi del monopattino 

Una manovra pericolosa compiuta nel disperato tentativo di evitare una persona che, nella luce incerta dell’alba, percorreva la Statale 196 a bordo di un monopattino: è una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri delle Stazioni di Nuraminis e Serramanna e della Compagnia di Sanluri sulle cause dell’incidente che mercoledì mattina è costato la vita a Giacomo Pilloni, 45enne di Serramanna, e il ferimento di altre quattro persone, tutte trasportate in ospedale in codice rosso.

Vestiti scuri, niente luci

L’ipotesi non è l’unica in campo, nelle indagini su un incidente che fonti investigative definiscono «molto particolare» e dai contorni incerti. Di certo c’è che a invadere la corsia opposta è stata proprio l’Alfa Romeo di Pilloni. Perché? I militari hanno ascoltato diversi testimoni per accertare cosa sia successo mercoledì all’alba sulla Statale 196, fra le strade più pericolose della Sardegna, e al momento nessuno di quanti hanno assistito alla tragedia avrebbe fornito agli inquirenti certezze in merito alla presenza di un monopattino. Tuttavia su quella strada, specie nei tratti tra Villasor e Villacidro e verso la 130 in direzione Decimomannu, non è raro incrociare o superare persone, spesso vestite con indumenti scuri, che viaggiano a bordo di questi mezzi di trasporto spesso del tutto privi di luci.

Strada pericolosa

L’ennesima tragedia riporta al centro del dibattito la sicurezza della “196”: rettilinei che possono trarre in inganno, carreggiate strette e mancanza di margini di sicurezza rendono potenzialmente fatale anche il minimo errore. «Basta poco per finire fuori strada o rischiare un frontale», osserva il sindaco di Villasor, Massimo Pinna. Il suo nome si aggiunge a una lunga lista di vittime: sulla “strada delle croci” solo negli ultimi anni hanno perso la vita Cinzia Vacca, Sebastiano Chessa, i giovanissimi Angelica Lucia Angulo Gomez e Steven Carbini, il loro bambino non ancora nato, Simone Atzeni, Piero Angelo Murru, Nancy Maria Cardenas, Jovany Mesa Cardenas e Terenzio Muntoni.

I feriti

Sull’Alfa Romeo, con Pilloni, viaggiavano tre abitanti di Serramanna: Alessio Tanca, Michele Cocco e Giampiero Lecca, quest’ultimo ricoverato in Chirurgia d’urgenza al Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato. Sulla Fiat 500 invece viaggiava una donna: Jessica Pini, 36 anni, di Decimomannu.

