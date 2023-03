Mortale alle porte della città 

Morte sulla strada che abbraccia Sassari. Francesco Domenico Pinna, 68 anni, è la vittima dello schianto avvenuto ieri, poco prima delle 8.50, all’altezza dello svincolo per Santa Maria sulla Statale 131. A un passo quindi dall’ingresso in città e dalla circonvallazione del Mascari, in una terra di mezzo: l’uomo è finito sull’asfalto, dopo che la Apecar 50 Piaggio che stava conducendo si è ribaltata.

La dinamica

Poco dietro il motocarro di colore verde (questo hanno raccontato i primi soccorritori) c’era una Punto nera, guidata da un giovane residente a Porto Torres ma non sardo. Il parafango e la carrozzeria dell’utilitaria si sono piegati nello scontro tra i due mezzi sul rettilineo, secondo una dinamica che deve ancora essere accertata dalle indagini condotte dalla polizia locale e la cui titolarità appartiene al pubblico ministero Mario Leo.

Da chiarire se l’Ape si sia rovesciata da sola e solo dopo ha centrato l’auto che sopraggiungeva oppure se sia stata urtata, e successivamente ha colpito il guardrail perdendo l’asse. Sulla strada gli agenti hanno rilevato i segni di una frenata e ora bisognerà capire se appartenga alla Punto oppure no. Ma al di là di queste considerazioni, il risultato è chiaro: Pinna è stato trascinato per diversi metri poiché è rimasto incastrato nelle lamiere dalle quali sarà liberato solo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Quindi il lungo tentativo, quasi 50 minuti, degli operatori del 118 di rianimarlo con il defibrillatore prima di dichiarare, alle 10, il decesso dell’anziano.

Le indagini