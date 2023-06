Morta sul seggiolino dell’auto: «Pensavo di averla portata al nido» 

ROMA. In un interrogatorio drammatico ha detto che mercoledì era «convinto di avere accompagnato la figlia all’asilo». Il padre di Stella, la piccola di 14 mesi trovata morta nell’auto dei genitori in un parcheggio della Cecchignola, è apparso sconvolto dal dolore agli inquirenti. Il carabiniere 45enne non riesce a «comprendere cosa sia avvenuto», nella sua mente forse un blackout durato ore: durante la mattinata si sarebbe sentito al telefono con la moglie per decidere chi dovesse prendere a scuola la piccola. Ora è indagato per abbandono di minor . Per chi indaga l’unica pista è un a tragica fatalità: avere dimenticato la figlia sul seggiolino ed essere andato al lavoro. La piccola in quell’auto è rimasta per circa sette ore.

