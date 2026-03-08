«Morta per la mancata prescrizione di eparina» 

Dimessa e mandata a casa (in attesa di essere operata) senza la prescrizione della profilassi antitromboembolica con eparina. È questa una delle cause del decesso della istruttrice di nuoto belga, Ann Lauwers, morta a Tempio il 7 ottobre del 2024 durante un intervento chirurgico. Per i consulenti della Procura di Tempio, il medico legale Salvatore Lorenzoni e l’ortopedico Antonio Fois, dopo il passaggio in Pronto Soccorso della paziente (ospedale Paolo Dettori), era obbligatoria la terapia con l’eparina, un trattamento che avrebbe «verosimilmente evitato la trombosi venosa profonda degli arti inferiori e la correlata embolia polmonare». Sono le conclusioni della consulenza disposta dai pm sulla morte di Ann Lauwers. La 59enne, molto conosciuta in Gallura e a Sassari per la sua attività di istruttrice di nuoto, si era presentata in ospedale a Tempio dopo una brutta caduta in monopattino (a Valledoria).

La storia di Ann

Ann Lauwers viene visitata in Pronto Soccorso il 29 settembre del 2024, la specialista di turno (una “gettonista) rileva una frattura scomposta del piatto tibiale. Una situazione che richiede un intervento chirurgico, la donna viene mandata a casa con un tutore e, secondo in consulenti della Procura, senza la prescrizione dell’eparina. Nella perizia viene segnalato che la posticipazione dell’intervento rendeva necessaria la prescrizione. Ann Lauwers sta male, ha forti dolori, lei e i familiari nei giorni successivi alle dimissioni insistono per il ricovero. La gamba si gonfia e Ann si rende conto che c’è una trombosi in corso, in quanto, si legge negli atti, aveva vissuto una situazione simile assistendo la madre. Addirittura lei stessa si pone il problema di assumere l’eparina e lo fa, in modo limitato, perché ha il farmaco a casa. La 59enne muore durante l’intervento chirurgico una settimana dopo il passaggio in Pronto Soccorso.

La parola al pm

I consulenti del pm sono cauti e sostanzialmente ritengono corretta la “gestione” ospedaliera della paziente. Il problema è l’eparina non prescritta, nonostante le dimissioni il 29 settembre del 2024 e la posticipazione dell’intervento. Sul punto i due specialisti sono netti, l’omissione rilevata è «difforme dalle buone pratiche cliniche». Sotto indagine ci sono cinque medici, ma emerge la necessità di un approfondimento su quanto avvenuto al Pronto Soccorso. La parola passa al pm che dovrà valutare la condotta, in particolare, della specialista argentina di turno al Pronto Soccorso, Luciana Sofia Urricelqui, difesa dall’avvocato Filippo Orecchioni. Gli altri medici indagati sono Domenico Antonio Farris, Mario Arrica, Maria Ersilia Pinna, residente a Valledoria, difesi d’ufficio dall’avvocato Alberto Sechi, e Simone Dessì, assistito dall’avvocato Massimo Canu.

RIPRODUZIONE RISERVATA