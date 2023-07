Morta nella cascata, inchiesta a Roma 

Il fascicolo sulla morte di Annika Deidda, 21 anni, precipitata da una cascata in Svizzera, è stato trasmesso per competenza primaria a Roma. A confermare la notizia è stato l’avvocato Ivan Sanna, legale del padre della ragazza, che nei giorni scorsi si era rivolto ai magistrati cagliaritani chiedendo che venissero verificati i troppi punti ancora poco chiari della tragedia. Non solo. Il genitore aveva anche chiesto alla Procura di accertare quanto fatto dagli inquirenti elvetici e, se non fosse stata ancora eseguita, che venisse disposta un’autopsia sul corpo della giovane. Per le autorità svizzere, infatti, il decesso della 21enne sarebbe stato un drammatico incidente quando la giovane era in gita col fidanzato: escluso sia il suicidio che l’atto violento. Una versione, questa, che non ha convito Gianluca Deidda, ingegnere cagliaritano, tanto da spingerlo a chiedere aiuto agli inquirenti cagliaritani.

L’esposto del padre

Nei giorni scorsi, prima che venisse celebrato il funerale nella chiesa dei cappuccini di viale Fra Ignazio, il genitore (tramite il proprio legale) aveva chiesto via pec alla Procura di disporre con urgenza il sequestro della salma e l’autopsia, con anche il sequestro di cellulari, tablet, computer e altro materiale informatico in uso alla figlia, laureanda in architettura al Politecnico di Milano. Dopo il diploma al Liceo classico Siotto di Cagliari, la ragazza – descritta da tutti come molto seria e credente – era andata a studiare in Lombardia: prima ha vissuto in un collegio, poi in casa di un’anziana, poi nel mese di ottobre aveva conosciuto un 24enne. Erano assieme il 28 giugno scorso quando è caduta per circa 40 metri dalla cima della cascata di Santa Petronilla, nel territorio di Basca (Canton Ticino). I due ragazzi avevano deciso di organizzare una gita fuori porta, anche se – come raccontato dal padre – qualche giorno prima la figlia avesse comunicato l’intenzione di volerlo lasciare.

Atti trasmessi

Subito dopo la tragedia, Gianluca Deidda ha formalizzato la denuncia, sostenendo che la Annika sia morta in circostanze singolari. La figlia – ha raccontato l’ingegnere – era cambiata e negli ultimi mesi aveva perso 25 chili. Voleva andarsene da Como, dove viveva con il ragazzo, per tornare a Milano. Il sospetto del papà, rivelato anche agli inquirenti, è che la figlia «avesse incontrato anche la droga e crediamo, inoltre, fosse finita in un giro di persone molto ricche che andavano a prenderla con limousine e altre auto costose, accompagnandola in alberghi di lusso». Insomma, dall’autunno scorso qualcosa non tornava nella vita della ragazza, tanto che a seguire con discrezione la giovane – come raccontato dal padre – ci sarebbe stato anche un investigatore. Ora, dopo la denuncia e l’istanza di sequestro della salma per effettuare l’autopsia presentata in Procura, il fascicolo è stato trasmesso a Roma per competenza. Decideranno dunque i magistrati della Capitale se affiancarsi a quelli elevetici.

RIPRODUZIONE RISERVATA