Morta nel Po: era stata accoltellata 

CASALMAGGIORE. Lorena Vezzosi è stata accoltellata, prima che l'auto su cui si trovava finisse nel Po: a ucciderla, con un'arma ancora non ritrovata, è stato l'ex compagno, Stefano Del Re. Un femminicidio, l'ennesimo, commesso nell'appartamento di Sant'Arcangelo di Romagna, dove i coniugi separati abitavano, o nel tragitto dal Riminese verso la provincia di Cremona, territorio di cui i due erano originari.

Escluso l’incidente

La procura della Repubblica di Cremona e i carabinieri titolari delle indagini mantengono il massimo riserbo, ma le informazioni che filtrano dopo l'autopsia, eseguita ieri all'ospedale Maggiore di Cremona, convergono nella stessa direzione: dietro il mistero del Po, i due cadaveri ritrovati uno a fianco dell'altro nella Nissan dell'ausiliario 55enne finita nel fiume giovedì notte, c'è un omicidio.

Dunque non un incidente, ma l'ennesimo femminicidio. Consumato con un'arma ancora non trovata che, sempre secondo indiscrezioni, avrebbe colpito più volte la donna. Forse un coltello, ma gli inquirenti non escludono fosse un bisturi. Un'ipotesi che si sta facendo strada per la professione di operatore sanitario di Del Re e per il tipo di ferite individuate. «Nette», vengono descritte nelle pieghe del silenzio ufficiale seguito all'ispezione sul corpo della donna, disposta dal pm Chiara Treballi ed effettuata dall'anatomopatologa Elena Invernizzi.

Dinamica incerta

Pochi dubbi, ormai, ci sono anche sul movente: il rancore per un rapporto finito. Perché Del Re non avrebbe accettato il distacco dalla famiglia e le complicazioni crescenti, imputate all'ex compagna 53enne, per vedere i due figli minorenni. Sembra inoltre che Lorena, da qualche tempo, si stesse ricostruendo una vita e avesse iniziato una relazione con un altro uomo. Resta da capire dove la donna sia stata colpita. Se nell'appartamento di via Terranova condiviso per anni, la prima opzione, magari dopo una lite e usando un coltello da cucina: ma non c’è sangue nell'alloggio, solo macchioline rosse sulla scala. Ecco che, allora, appare più accreditata la teoria della trappola, dell'omicidio premeditato e pianificato nei dettagli. Del Re potrebbe aver convinto Vezzosi ad uscire con una scusa, o essere salito in casa e averla costretta a scendere (il cellulare della donna è stato ritrovato sul divano): poi il lungo viaggio verso Casalmaggiore, 220 chilometri. E in quelle due ore e mezza di trasferta tutto potrebbe essere accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA