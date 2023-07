Morta l’anziana travolta sulle strisce 

Non ce l’ha fatta Gisella Argiolas, la donna di 83 anni investita mercoledì sera, poco prima delle 19, mentre attraversava sulle strisce pedonali in via San Gottardo, all’altezza della chiesa di San Giovanni Battista de La Salle.

Ieri dall’ospedale Brotzu, dov’era ricoverata in coma e in condizioni gravissime, è stata infatti dichiarata la morte cerebrale. E da quel momento è partito il periodo di osservazione previsto dalla legge che ha portato all’accertamento del decesso. I familiari hanno anche dato il consenso alla donazione degli organi. Nel frattempo la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta.

L’incidente

Argiolas è stata travolta da uno scooter guidato da un diciassettenne. Il giovane si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Che la situazione fosse molto grave lo si è capito sin da subito: scaraventata a terra a causa del violento urto con il motociclo, ha perso conoscenza dopo aver battuto la testa sull’asfalto.

Inizialmente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso ma poi è apparso chiaro che il velivolo non poteva atterrare in una strada così densamente trafficata qual è via San Gottardo. L’ambulanza del 118 è quindi arrivata in breve tempo. La donna è stata trasportata al Brotzu in codice rosso e le sue condizioni erano talmente gravi che è stato necessario intubarla già a bordo dell’ambulanza.

Il ragazzino alla guida dello scooter, in evidente stato di choc, è stato ascoltato dagli agenti della polizia locale guidati dal comandante Domenico Nannini che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e svolto i rilievi.

Città sotto choc

La vicenda ha scosso l'intera città, che adesso chiede più attraversamenti pedonali rialzati. Il punto in cui è avvenuta la tragedia ne è privo, mentre nel resto della via ce ne sono diversi così come in altre zone.

L'assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi ha assicurato che ne verranno installati anche altri. «Come amministrazione ogni anno ricerchiamo e stanziamo delle risorse per mettete in sicurezza i nostri cittadini. Siamo stati i primi a realizzare strisce pedonali intelligenti che si illuminano al passaggio del pedone», ha detto ieri all'Unione Sarda.

