Morta l’anziana accoltellata dal figlio: allarmi inascoltati 

Non ce l’ha fatta: dopo 21 giorni di agonia, Maria Pia Polato, di Guspini, è deceduta in un letto dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino. La donna, 83 anni di cui gli ultimi trascorsi a letto per gravi patologie, era stata accoltellata al volto lo scorso 5 ottobre dal figlio Pier Luigi Mura, 62 anni, nella loro abitazione di via Cavour a Guspini.

In carcere

L’uomo, rinchiuso da tre settimane nel carcere di Uta, vede aggravarsi la propria posizione: inizialmente accusato di tentato omicidio, dovrà ora rispondere di omicidio. L’uomo, che dopo l’aggressione era stato trovato in casa dai carabinieri del Radiomobile di Villacidro e della stazione di Guspini che lo avevano disarmato e arrestato, è in cura da tempo al Centro di salute mentale di Sanluri: su richiesta dell’avvocato Giuseppe Ledda, la giudice per le indagini preliminari Giulia Tronci ha disposto la perizia psichiatrica. Questa, affidata al dottor Andrea Martella, sarà determinante nel procedimento.

Il ricovero

Dopo l’accoltellamento, Maria Pia Polato, soccorsa dal 118, era stata per alcuni giorni nella rianimazione del “Santissima Trinità di Cagliari”: i medici le avevano riscontrato una frattura alle ossa del volto che andava ad aggravare un quadro clinico già molto complicato, tra disabilità, patologie pregresse e l’età avanzata.

Due giorni di lucidità

Per due giorni l’anziana aveva ripreso conoscenza e ha avuto modo di riconoscere i figli (oltre Pier Luigi ne restano in vita cinque, mentre uno è morto quattro mesi fa) e i nipoti, sorridendo e inviando e chiedendo baci: per i suoi cari, una grande consolazione.

I medici, però, non avevano nascosto la gravità delle condizioni dell’anziana, che il terzo giorno dopo l’aggressione aveva perso lucidità e il 12 ottobre era stata trasferita nell’ospedale di San Gavino, sempre in terapia intensiva: qui, dopo giorni di incoscienza e un intervento chirurgico a un occhio, è morta ieri mattina.

Sei anni di minacce

L’accoltellamento di tre settimane fa non è stato un fulmine a ciel sereno. Pier Luigi Mura era andato via da Guspini appena diciottenne ed è vissuto a lungo nel nord Italia. Dopo un incidente, aveva scelto di fare ritorno nel paese natale, andando a vivere a casa della madre. Il primo anno tutto era filato liscio: l’uomo sembrava andare d’accordo con la donna, con i fratelli e le sorelle, con i nipoti. Poi, senza una ragione apparente, qualcosa è cambiato.

Le esplosioni di rabbia e i comportamenti violenti avevano reso insostenibile la convivenza con Maria Pia, principale vittima delle sfuriate del figlio, che le rivolgeva continue richieste di denaro. Per fratelli e sorelle negli ultimi anni era anche diventato impossibile parlare con la madre senza la presenza di Pier Luigi.

Cinque anni fa il precedente più grave. L’uomo aveva minacciato la madre con un coltello, urlando frasi come: «Te lo ficco nel cuore. Ti ammazzo». Episodi simili si erano ripetuti negli anni, culminando in un processo per maltrattamenti a carico di Pier Luigi Mura: nel giugno 2022 era arrivata un’assoluzione.

Quello stesso anno, per sfuggire alle violenze, Maria Pia, già immobilizzata su una sedia a rotelle, si era trasferita per due mesi nella casa per anziani “L’isola del sole” ad Arbus, ma dopo due mesi era dovuta rientrare a casa, dove era comunque assistita dalle badanti (due fino allo scorso luglio, negli ultimi mesi una). Più volte l’anziana aveva segnalato gli scoppi d’ira del figlio al Centro di salute mentale di Sanluri. Non è servito.

RIPRODUZIONE RISERVATA