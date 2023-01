Morta la donna ferita dal figlio 

È morta nella Rsa di Padru, dove era stata trasferita una decina di giorni fa per la fase di riabilitazione dopo quasi due mesi molto complicati, Luigina Fois, l’ottantottenne di Oliena che lo scorso 7 novembre era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione del San Francesco di Nuoro per una profonda ferita alla nuca dopo essere stata colpita dal figlio Salvatore Franceschi, 58 anni. La donna inizialmente si era ripresa, ed era uscita dal coma, stava meglio, per questo è stata trasferita nel Sassarese, dove pochi giorni fa evidentemente le sue condizioni si sono nuovamente aggravate sino alla morte.

Ieri pomeriggio ad Oliena erano attesi i funerali, ma sono stati rinviati all’ultimo momento perché la magistratura ha chiesto degli accertamenti sulle cause della morte.

Aggressione domestica

All’inizio si era pensato a un incidente. La donna era stata trovata riversa a terra senza conoscenza, con un profondo taglio alla nuca. A chiamare i soccorsi e l’ambulanza del 118 fu proprio il figlio Salvatore Franceschi, 58 anni, che sull’accaduto aveva fornito delle versioni non chiare. Anche i medici accorsi avevano capito che quel profondo taglio non era compatibile con una semplice caduta, sospetti che poi per gli inquirenti diventano certezze con l’acquisizione di diversi elementi

La confessione